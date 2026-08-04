Tiêm kích F-16 của Ba Lan chặn máy bay trinh sát Nga trên Biển Baltic

Không quân Ba Lan đã điều hai tiêm kích F-16 chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Nga hoạt động trên Biển Baltic, cách bờ biển nước này khoảng 60 km. Đây là vụ chạm trán mới nhất trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Nga và NATO tiếp tục gia tăng.

Máy bay trinh sát Il-20 của Nga hoạt động trên Biển Baltic. Ảnh: X.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz ngày 3/8 cho biết, chiếc Il-20 bị phát hiện ngoài khơi thị trấn ven biển Łeba vào trước trưa cùng ngày. Theo ông, máy bay Nga hoạt động trong không phận quốc tế, không xâm phạm không phận Ba Lan, nhưng bay không nộp kế hoạch bay và tắt thiết bị phát đáp, buộc Warsaw phải điều tiêm kích xuất kích nhận dạng và theo dõi.

Ông Kosiniak-Kamysz khẳng định, lực lượng vũ trang Ba Lan đang theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động trên không nhằm bảo đảm an ninh biên giới và sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Il-20 là máy bay trinh sát điện tử của Nga, được sử dụng để thu thập thông tin tình báo về hệ thống radar, thông tin liên lạc và năng lực phòng không của đối phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, ông Władysław Kosiniak-Kamysz. Ảnh: AP.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần Ba Lan phải điều tiêm kích F-16 chặn máy bay trinh sát Nga trên Biển Baltic. Theo giới chức Ba Lan, các chuyến bay của máy bay quân sự Nga gần không phận NATO đã gia tăng đáng kể kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. Nhiều máy bay Nga thường bay sát không phận các nước thành viên NATO mà không thông báo kế hoạch bay hoặc tắt thiết bị nhận dạng, khiến Ba Lan và các đồng minh thường xuyên phải điều tiêm kích xuất kích nhận dạng. Hoạt động này cũng được hỗ trợ bởi sứ mệnh Tuần tra Không phận Baltic của NATO.

Mức độ cảnh giác của Ba Lan càng được nâng cao sau vụ một tên lửa hành trình Kh-101 được cho là của Nga xâm nhập không phận nước này trong đợt không kích quy mô lớn nhằm vào miền Tây Ukraine tuần trước. Tên lửa sau đó rơi xuống một cánh đồng gần khu vực Tarnawa-Kolonia, miền Đông Ba Lan, song không gây thương vong. Giới chức Ba Lan cho biết quả tên lửa mang theo lượng lớn thuốc nổ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan sang lãnh thổ các nước thành viên NATO.

Thu Uyên

Nguồn: TVP World.