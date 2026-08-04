Tân Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cam kết bảo đảm an toàn cho người dân là ưu tiên hàng đầu

Ông Jay Clayton đã tuyên thệ nhậm chức Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) thứ 9 của Mỹ, chính thức tiếp quản vị trí đứng đầu cộng đồng tình báo nước này sau khi được Thượng viện phê chuẩn vào tuần trước.

Tân Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton. Ảnh: Reuters.

Trên cương vị mới, ông Clayton sẽ chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của 18 cơ quan tình báo thuộc Cộng đồng Tình báo Mỹ, đồng thời đảm nhiệm vai trò cố vấn tình báo cấp cao cho Tổng thống Donald Trump về các vấn đề an ninh quốc gia.

Phát biểu sau lễ tuyên thệ ngày 3/8, ông Clayton cảm ơn Tổng thống Trump đã tin tưởng giao trọng trách và khẳng định ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ là tăng cường năng lực tình báo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

Ông nhấn mạnh tình báo là “tuyến phòng thủ đầu tiên” của nước Mỹ và cho rằng các cơ quan tình báo cần hoạt động hiệu quả để giúp chính phủ nhận diện, đánh giá và ứng phó kịp thời với các mối đe dọa ngày càng phức tạp.

Theo ông Clayton, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia được thành lập sau loạt vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 với mục tiêu khắc phục những hạn chế trong việc chia sẻ và phối hợp thông tin tình báo giữa các cơ quan. Ông cho rằng sau hơn hai thập kỷ, Mỹ vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ các đối thủ và các nguy cơ mới có thể ảnh hưởng đến an ninh cũng như lợi ích quốc gia.

Tân Giám đốc Tình báo Quốc gia cũng cam kết đặt sự an toàn của người dân Mỹ làm ưu tiên cao nhất, đồng thời thúc đẩy việc tăng cường giám sát, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn bộ cộng đồng tình báo. Ông cũng nhấn mạnh các cơ quan tình báo cần tập trung vào sứ mệnh chuyên môn, bảo đảm các hoạt động tình báo không bị chi phối hoặc phục vụ các mục đích chính trị.

Ông Jay Clayton từng giữ chức Công tố viên Liên bang phụ trách Khu vực Nam New York và trước đó là Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ. Việc bổ nhiệm ông diễn ra sau khi vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia bị bỏ trống từ tháng 6, thời điểm người tiền nhiệm Tulsi Gabbard từ chức.

Việc ông Clayton tiếp quản cơ quan điều phối hoạt động tình báo được đánh giá là bước đi quan trọng trong nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tình báo, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế tiếp tục có nhiều biến động.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.