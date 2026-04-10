Ba Lan điều tiêm kích chặn máy bay trinh sát Nga trên biển Baltic

Trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại khu vực biển Baltic tiếp tục gia tăng, không quân Ba Lan mới đây đã điều động máy bay chiến đấu F-16 để nhận diện và chặn một máy bay trinh sát của Nga.

Không quân Ba Lan điều động máy bay chiến đấu F-16 để nhận diện và chặn một máy bay trinh sát của Nga. Ảnh: TVP Word.

Theo Bộ Chỉ huy Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan, sự việc xảy ra khi hai tiêm kích F-16 được triển khai nhằm kiểm tra một máy bay trinh sát Il-20 của Nga đang hoạt động trong không phận quốc tế trên biển Baltic. Phía Ba Lan cho biết, máy bay Nga đã bay với bộ phát đáp tắt và không tuân thủ đầy đủ các quy định về khai báo lộ trình bay theo tiêu chuẩn hàng không quốc tế.

Cơ quan này nhấn mạnh, lực lượng không quân Ba Lan đã tiến hành nhận diện, giám sát và hộ tống máy bay Nga ra khỏi khu vực hoạt động nhạy cảm, đồng thời khẳng định máy bay trinh sát không xâm nhập không phận Ba Lan và không có vi phạm chủ quyền không phận quốc gia trong vụ việc lần này.

Cục Hàng không Dân dụng Ba Lan cho biết việc điều động máy bay chiến đấu để kiểm tra và chặn các máy bay quân sự không tuân thủ quy tắc bay quốc tế là quy trình tiêu chuẩn nhằm đảm bảo an toàn và duy trì kiểm soát không phận. Cơ quan này cũng khẳng định đây không phải hành động mang tính phô trương quân sự, mà là biện pháp kỹ thuật và an ninh thường quy trong quản lý không lưu.

Một số quốc gia Bắc Âu và vùng Baltic cũng nhiều lần điều động lực lượng không quân để kiểm soát và giám sát các máy bay quân sự hoạt động gần không phận của mình. Ảnh: Reuters.

Theo các hãng tin quốc tế, trong thời gian gần đây, khu vực biển Baltic ghi nhận nhiều tình huống tương tự, khi các máy bay trinh sát Nga thường xuyên hoạt động gần không phận các nước thành viên NATO, đôi khi trong trạng thái tắt thiết bị định danh và không gửi kế hoạch bay. Trước đó, vào giữa tháng 3, Không quân Ba Lan cũng từng triển khai tiêm kích để chặn một máy bay Il-20 tương tự, trong bối cảnh gia tăng các hoạt động giám sát trên không trong khu vực.

Ngoài Ba Lan, một số quốc gia Bắc Âu và vùng Baltic cũng nhiều lần điều động lực lượng không quân để kiểm soát và giám sát các máy bay quân sự hoạt động gần không phận của mình, đặc biệt trong các tình huống không có tín hiệu liên lạc đầy đủ với kiểm soát không lưu.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực châu Âu tiếp tục chịu tác động từ các bất ổn an ninh, trong đó các nước NATO ở sườn phía đông duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhằm bảo đảm an ninh không phận và an toàn hàng không trong khu vực biển Baltic.

Thu Uyên

Nguồn: TVP World