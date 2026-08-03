Mỹ tăng tốc phát triển UAV quân sự trước những thách thức an ninh mới

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh hợp tác với khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy phát triển thế hệ công nghệ quốc phòng mới, trong đó trọng tâm là các hệ thống máy bay không người lái (UAV) và giải pháp phòng thủ chống UAV.

Mỹ tăng tốc phát triển UAV quân sự trước những thách thức an ninh mới. Ảnh: The Hill.

Theo thông tin do Nhà Trắng công bố, sáng kiến mới tập trung xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo và vườn ươm công nghệ nhằm rút ngắn thời gian nghiên cứu, thử nghiệm và đưa vào sử dụng các loại máy bay không người lái sản xuất trong nước, đồng thời phát triển các hệ thống đối phó với những mối đe dọa trên không ngày càng phức tạp.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump không đưa ra thông báo chính thức, ông đã chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social đường dẫn đến một bài viết đề cập sáng kiến này, qua đó xác nhận thông tin.

Theo Nhà Trắng, mục tiêu của chương trình là trang bị cho quân đội Mỹ các dòng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (First-Person View – FPV) thế hệ mới, đồng thời tăng cường năng lực phòng thủ trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ UAV.

Trong số các công nghệ được giới thiệu có hệ thống chống máy bay không người lái Morpheus, tích hợp công nghệ xử lý tín hiệu vô tuyến tiên tiến, trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp bảo mật có khả năng chống lại các cuộc tấn công nhằm vào công nghệ lượng tử. Hệ thống được thiết kế để phát hiện, phân loại và vô hiệu hóa các mục tiêu bay trong thời gian ngắn.

Máy bay không người lái Morpheus. Ảnh: ASIS International.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh vai trò của máy bay không người lái ngày càng gia tăng trong các cuộc xung đột hiện đại. Các cuộc giao tranh tại Ukraine cũng như xung đột ở Trung Đông đã cho thấy UAV trở thành phương tiện quan trọng trong hoạt động trinh sát, giám sát và tiến hành các cuộc tấn công chính xác.

Chính quyền Mỹ cũng đang tìm kiếm sự ủng hộ của Quốc hội đối với các khoản chi tiêu quốc phòng liên quan đến năng lực tác chiến bằng máy bay không người lái. Giới chức Mỹ cho rằng các mối đe dọa từ UAV không chỉ xuất hiện trên chiến trường mà còn có thể ảnh hưởng đến an ninh nội địa, bao gồm sân bay, các sự kiện đông người, cơ sở hạ tầng trọng yếu và hệ thống trại giam, nơi UAV có thể bị lợi dụng để giám sát, vận chuyển hàng cấm hoặc phục vụ các hành vi tấn công.

Lê Hà.

Nguồn: Wion, Truth Social