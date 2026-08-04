Ông Trump nói Mỹ - Iran đang đàm phán, Tehran thẳng thừng bác bỏ

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra và gọi đây là “cơ hội cuối cùng” để Tehran đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 5 tháng. Tuy nhiên, phía Iran ngay lập tức bác bỏ thông tin này, cho rằng không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington đang diễn ra hoặc được lên kế hoạch.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đang đứng trước “cơ hội cuối cùng” để đạt thỏa thuận với Washington. Ảnh: Euronews.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 3/8, ông Trump cho biết các cuộc tiếp xúc được tiến hành theo đề nghị của Iran cùng với sự thúc đẩy của Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và một số nước khác. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo đây là cơ hội cuối cùng để Tehran ký một thỏa thuận mà ông cho là có lợi trước khi tình hình leo thang.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi ông Trump quyết định hủy kế hoạch tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, với lý do mở đường cho giải pháp ngoại giao. Đây được xem là diễn biến mới nhất trong chuỗi động thái nhiều lần đe dọa sử dụng vũ lực, sau lại chuyển hướng sang đối thoại của Washington kể từ khi xung đột bùng phát.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định Tehran không tiến hành đàm phán với Mỹ và cũng không có cuộc gặp nào được lên lịch trong thời gian tới. Theo ông, tất cả các nhà đàm phán của Iran hiện đều ở trong nước, ngoại trừ Ngoại trưởng Abbas Araqchi đang có chuyến hành hương tại Iraq. Quan chức này nhấn mạnh các cuộc trao đổi duy nhất hiện nay là với Oman về cơ chế quản lý eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã chặn hoặc buộc đổi hướng di chuyển 44 tàu có liên quan đến Iran. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa vẫn tiếp tục gia tăng. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết kể từ khi tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran từ giữa tháng 7, lực lượng Mỹ đã chặn hoặc buộc đổi hướng di chuyển 44 tàu có liên quan đến Iran, đồng thời vô hiệu hóa hai tàu và tiến hành đổ bộ kiểm tra hai tàu khác. Thông tin này chưa được Tehran xác nhận.

Về phía Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các hành động mà nước này cho là gây hấn của Mỹ, đồng thời khẳng định không thể đàm phán với Washington về tuyến hàng hải chiến lược này trong bối cảnh hiện nay. Tehran cho biết đang thảo luận với Oman về cơ chế quản lý chung eo biển Hormuz, song phía Oman chưa xác nhận thông tin.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.