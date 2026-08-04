Ceuta tiếp tục vật lộn với cuộc khủng hoảng di cư

Hàng trăm người di cư đã dựng lều tạm trên một bãi biển ở vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, trong khi chính quyền địa phương tiếp tục vật lộn với cuộc khủng hoảng di cư sau làn sóng vượt biên ồ ạt xảy ra vào cuối tuần trước.

Hàng nghìn người di cư vẫn ở lại Ceuta sau làn sóng vượt biên, gây sức ép lớn lên Tây Ban Nha. Ảnh: Getty.

Hàng trăm người di cư, chủ yếu đến từ khu vực châu Phi cận Sahara, nằm nghỉ trên bãi biển El Trampolín, nhiều người quấn khăn để chống gió lạnh, trong khi lực lượng quân đội và cảnh sát tăng cường tuần tra khu vực.

Lãnh đạo chính quyền Ceuta, ông Juan Jesus Vivas, cho biết hai trung tâm tiếp nhận người di cư của thành phố, gồm cơ sở dành cho người trưởng thành và trẻ vị thành niên, đều đã rơi vào tình trạng quá tải.

Trong khi đó, quan chức địa phương Alberto Gaitan cho biết Ceuta hiện đang chăm sóc 862 trẻ vị thành niên không có người đi cùng. Theo quy định của Tây Ban Nha, nhóm đối tượng này được hưởng cơ chế bảo vệ đặc biệt và không thể bị trục xuất ngay lập tức.

Theo giới chức Tây Ban Nha, khoảng 69.500 người di cư đã trở về Maroc trong bốn ngày qua, cao hơn đáng kể so với ước tính ban đầu khoảng 50.000 người vượt biên vào Ceuta hôm 31/7. Hiện vẫn còn từ 3.000-5.000 người ở lại vùng lãnh thổ này.

Số liệu chính thức cho thấy ít nhất 72 người đã thiệt mạng ở phía Tây Ban Nha và 11 người tử vong ở phía Maroc trong cuộc khủng hoảng vượt biên.

Cuộc khủng hoảng đã làm dấy lên các tranh luận về chính sách nhập cư trên khắp châu Âu, đồng thời gây ra những bất đồng trong nội bộ EU về cách ứng phó với làn sóng di cư.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết Madrid từng hỗ trợ nhiều quốc gia thành viên EU trong các cuộc khủng hoảng di cư trước đây và kỳ vọng sẽ nhận được sự ủng hộ tương tự từ các đối tác. Theo kế hoạch, các bộ trưởng nội vụ EU sẽ họp khẩn theo hình thức trực tuyến trong ngày 4/8 để thảo luận về tình hình.

Về hợp tác song phương, Ngoại trưởng Albares khẳng định Maroc đã nhanh chóng hỗ trợ lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha trong công tác hồi hương người di cư và không đưa ra bất kỳ điều kiện nào, nhờ đó phần lớn người vượt biên đã được đưa trở lại Maroc trong thời gian ngắn.

Người di cư chờ bên ngoài Trung tâm tiếp nhận tạm thời người di cư (CETI) tại vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ngày 3/8/2026. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, lãnh đạo vùng Ceuta Juan Jesus Vivas lại bày tỏ quan điểm cứng rắn hơn khi cho rằng dư luận tại Ceuta tin Maroc đã buông lỏng, thậm chí tạo điều kiện để làn sóng vượt biên xảy ra. Ông nhấn mạnh Tây Ban Nha cần triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn tình trạng này.

Đáp lại, Bộ Nội vụ Maroc khẳng định làn sóng người di cư xuất phát từ thông tin sai lệch trên mạng xã hội, hoạt động của các đường dây đưa người trái phép và sự hiểu nhầm về một phán quyết của tòa án Tây Ban Nha liên quan đến việc hồi hương người di cư bị chặn trên biển. Đây cũng là đánh giá mà Chính phủ Tây Ban Nha từng đưa ra.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters