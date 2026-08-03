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Danh sách tên gọi thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

LP (nguồn UBND tỉnh)
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(Baothanhhoa.vn) - Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 5487/SNV-XDCQ&CTTN về việc tổng hợp và công bố Danh sách tên gọi thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh sau khi hoàn thành phương án sắp xếp theo Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 9/6/2026 của UBND tỉnh.

Danh sách tên gọi thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 5487/SNV-XDCQ&CTTN về việc tổng hợp và công bố Danh sách tên gọi thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh sau khi hoàn thành phương án sắp xếp theo Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 9/6/2026 của UBND tỉnh.

Danh sách tên gọi thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chính thức hoàn thành theo Phương án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1717/QĐ-UBND.

Theo Phương án tổng thể, trước khi thực hiện sắp xếp, toàn tỉnh có 4.351 thôn, tổ dân phố. Trong đợt này, tỉnh đã tiến hành sáp nhập, sắp xếp 4.126 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.708 thôn, tổ dân phố mới. Đồng thời, có 225 thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp (gồm 55 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn và 170 đơn vị đã đạt tiêu chuẩn theo quy định).

Sau khi hoàn tất quá trình sáp nhập, toàn tỉnh Thanh Hóa còn 1.933 thôn, tổ dân phố (giảm 2.418 đơn vị, tương đương giảm 55,6% số lượng thôn, tổ dân phố so với trước đây).

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND và báo cáo của UBND các xã, phường, Sở Nội vụ tổng hợp chi tiết Danh sách tên gọi thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Phụ lục xem tại đây) gửi tới các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các địa phương để phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tra cứu thông tin.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát. Trường hợp phát hiện có thông tin chưa phù hợp hoặc cần điều chỉnh, các đơn vị phản hồi và trao đổi trực tiếp với UBND các xã, phường để kịp thời rà soát, thống nhất dữ liệu trên toàn tỉnh.

LP (nguồn UBND tỉnh)

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