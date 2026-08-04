Ông Zelensky đặt mục tiêu chấm dứt xung đột trước mùa Đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết Kyiv sẽ tăng cường sức ép về ngoại giao, kinh tế và quân sự đối với Moscow nhằm tạo điều kiện chấm dứt xung đột trước khi mùa Đông năm nay bắt đầu. Cùng với đó, ông yêu cầu các đại sứ Ukraine ở nước ngoài đẩy mạnh vận động viện trợ vũ khí, tăng cường hợp tác quốc phòng và thúc đẩy dự án phòng thủ tên lửa FREYJA của châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại hội nghị các đại sứ Ukraine ở thủ đô Kyiv, ngày 3/8, Tổng thống Zelensky cho biết mùa Thu năm 2026 là khoảng thời gian Ukraine kỳ vọng có thể tạo đủ sức ép để buộc Nga hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, ông thừa nhận chưa thể bảo đảm mục tiêu này sẽ đạt được đúng thời điểm mong muốn do còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Ông Zelensky nói: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt được điều đó trước mùa Đông, ngay trong mùa Thu. Nhưng chúng tôi hiểu rõ mình đang đối mặt với ai và rằng Tổng thống Putin vẫn hy vọng kéo dài cuộc xung đột.” Nhà lãnh đạo Ukraine cáo buộc Nga đang chuẩn bị tiến hành thêm các đợt huy động lực lượng và mở các chiến dịch tấn công mới nhằm kéo dài giao tranh.

Ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ kết hợp nhiều biện pháp nhằm gia tăng sức ép đối với Nga, bao gồm các nỗ lực ngoại giao, các biện pháp trừng phạt kinh tế, các cuộc tấn công tầm trung và tầm xa, cũng như các biện pháp do các nước đối tác áp đặt. Theo ông, mục tiêu là tạo ra sức ép đủ lớn để Moscow “không còn lựa chọn nào khác ngoài hòa bình”, song chưa thể xác định thời điểm các biện pháp này sẽ phát huy hiệu quả.

Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh chiến lược mà Kyiv gọi là “các lệnh trừng phạt tầm xa” không chỉ bao gồm các biện pháp trừng phạt kinh tế mà còn là các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở phục vụ hoạt động quân sự, hệ thống hậu cần và hạ tầng năng lượng của Nga nhằm làm gia tăng chi phí của cuộc xung đột đối với Moscow.

Các tổ hợp phòng không Patriot của Hà Lan tại căn cứ không quân Vredepeel trước khi được triển khai tới Ba Lan để tăng cường bảo vệ không phận sườn Đông của NATO trong 6 tháng, ngày 19/11/2025. Ảnh: AFP.

Tại hội nghị, ông Zelensky yêu cầu các đại sứ Ukraine ở nước ngoài đặt hợp tác quốc phòng lên hàng đầu, coi việc vận động viện trợ vũ khí và hệ thống phòng không là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ông nhấn mạnh mỗi đại sứ cần nắm rõ năng lực phòng không của quốc gia nơi mình công tác, bao gồm số lượng tên lửa đánh chặn hiện có, đồng thời tìm cách thúc đẩy việc chuyển giao các loại vũ khí này cho Ukraine. Bên cạnh đó, các cơ quan đại diện ngoại giao cũng được giao thúc đẩy dự án FREYJA - trọng tâm của Liên minh Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo Tích hợp do Ukraine và một số nước châu Âu thành lập nhằm xây dựng năng lực phòng thủ tên lửa chung.

Đề cập tình hình chiến sự, ông Zelensky cho biết Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot. Trước tình hình này, Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi các đối tác quốc tế đẩy nhanh tiến độ chuyển giao các hệ thống phòng không và đạn đánh chặn nhằm tăng cường năng lực bảo vệ Ukraine trước các cuộc không kích của Nga.

Thanh Hằng

Nguồn: Kyiv Post.