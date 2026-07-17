Ba Lan liên tiếp chặn máy bay quân sự Nga trên Biển Baltic

Ba Lan tiếp tục phải điều tiêm kích xuất kích khẩn cấp để chặn ba máy bay quân sự Nga hoạt động trên Biển Baltic, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp lực lượng không quân nước này phải triển khai ứng phó trước các hoạt động quân sự của Moskva gần sườn đông NATO.

Ba Lan liên tiếp chặn máy bay quân sự Nga trên Biển Baltic. Ảnh: AFP.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz, ngày 16/7, các máy bay trực chiến của không quân Ba Lan ban đầu được lệnh cất cánh để nhận diện và hộ tống hai tiêm kích đa năng Su-30 của Nga hoạt động trên vùng biển Baltic. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các phi công Ba Lan tiếp tục được điều hướng để tiếp cận một máy bay trinh sát điện tử IL-20 của Nga đang bay cách bờ biển Ba Lan khoảng 30 km. Ông Kosiniak-Kamysz khẳng định, cả ba máy bay Nga đều không xâm phạm không phận Ba Lan.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho rằng, đây là một hành động nhằm “thử nghiệm khả năng của hệ thống phòng không Ba Lan”, đồng thời nhấn mạnh lực lượng không quân nước này đã phản ứng nhanh chóng và đúng quy trình. Theo truyền thông Ba Lan, đây là ngày thứ ba liên tiếp các máy bay quân sự Nga xuất hiện gần vùng nhận diện của Ba Lan trên Biển Baltic. Trước đó, ngày 14/7, Ba Lan đã điều tiêm kích chặn một máy bay trinh sát IL-20 của Nga; đến ngày 15/7 tiếp tục xuất kích để hộ tống hai tiêm kích Su-30SM2 hoạt động gần khu vực này.

Ba Lan điều tiêm kích chặn máy bay trinh sát IL-20 của Nga. Ảnh: AP.

Diễn biến mới nhất xảy ra trong bối cảnh khu vực Baltic tiếp tục là một trong những điểm nóng giữa Nga và NATO. Chính phủ Ba Lan cho rằng, các chuyến bay của Nga nhằm thu thập thông tin về hệ thống phòng không và năng lực phản ứng của NATO tại sườn đông liên minh. Trong khi đó, Moskva cho biết các máy bay của Nga hoạt động trong không phận quốc tế và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Cùng ngày 17/7, nhiều hãng tin quốc tế cho biết, Ba Lan cùng các nước Baltic đang tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sau khi lãnh đạo Ba Lan, Litva và Latvia cảnh báo, Nga có thể tiến hành các hành động quân sự nhằm thử phản ứng của NATO trong thời gian tới. Phía Điện Kremlin bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng đây là cái cớ để NATO tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Baltic.

Thu Uyên

Nguồn: AP, TVP World.