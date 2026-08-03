Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức công việc. Chuyển từ tư duy “tiếp nhận, xử lý và chuyển việc” sang “chủ động nghiên cứu, tham mưu chiến lược, kiến tạo giải pháp, điều phối, kiểm soát và theo dõi kết quả đến cùng” tạo chuyển biến thực chất. Đây là chỉ đạo của đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm với Văn phòng UBND tỉnh, diễn ra sáng 3/8.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở quán triệt mục đích, yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền của Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh, trong 7 tháng năm 2026 khối lượng công việc của Văn phòng UBND tỉnh tăng mạnh; nhiều nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ được triển khai đồng thời với quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp; song với sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, Văn phòng cơ bản đáp ứng yêu cầu tham mưu, tổng hợp, phục vụ, bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh liên tục, thông suốt.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh báo cáo tại buổi làm việc.

Đại diện Phòng Tổng hợp - Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Văn phòng UBND tỉnh trong công tác tham mưu, phục vụ, góp phần bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh được thông suốt, liên tục, không bị gián đoạn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế liên quan đến chất lượng xử lý văn bản; vai trò quán xuyến, điều phối, theo dõi, đôn đốc và kiểm đếm công việc; chất lượng thẩm định, tham mưu xử lý hồ sơ; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính... và yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh nghiêm túc nhận diện, khẩn trương khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh vai trò của Văn phòng UBND tỉnh trong công tác tham mưu tổng hợp và phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức công việc. Chuyển từ tư duy “tiếp nhận, xử lý và chuyển việc” sang “chủ động nghiên cứu, tham mưu chiến lược, kiến tạo giải pháp, điều phối, kiểm soát và theo dõi kết quả đến cùng” tạo chuyển biến thực chất.

Văn phòng UBND tỉnh phải kiểm soát chặt chẽ văn bản đi, đến, hồ sơ trình UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy trình, quy định; không để sót văn bản, sót nhiệm vụ, chậm chuyển hoặc tồn đọng hồ sơ. Đồng thời thiết lập cơ chế cảnh báo sớm, không chờ quá hạn mới nhắc việc.

Cùng với đó, chủ động tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh; nâng cao chất lượng điều phối hoạt động của UBND tỉnh. Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành công việc và chất lượng phục vụ hành chính công. Đồng chí lưu ý, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phải phát huy vai trò đầu mối phục vụ người dân, doanh nghiệp; đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận tiện, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng tập thể Văn phòng UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả và yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ đầu mối.

Trong đó, mỗi đồng chí lãnh đạo phải trực tiếp quán xuyến lĩnh vực được phân công; không khoán trắng cho cấp dưới, không để công việc chậm trễ, đứt quãng do thiếu kiểm tra, phối hợp. Mỗi cán bộ, công chức phải chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực chuyên môn, làm việc trách nhiệm, sâu sát, đến cùng; không chờ giao việc; không chỉ hoàn thành phần việc của mình mà phải chịu trách nhiệm đối với kết quả chung.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, tập thể Văn phòng UBND tỉnh sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

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