Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An dự báo kéo dài, nguy cơ lũ quét gia tăng

Đợt mưa dông tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và dông lốc nguy hiểm.

Dự báo đợt mưa dông lớn kéo dài trong nhiều ngày tới ở Bắc Bộ, Nghệ An, Thanh Hóa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 3/8, nhiều khu vực trong cả nước có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đối với diễn biến mưa cụ thể ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực này có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

“Đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1,” Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 3/8: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, hiện khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo: ngày và đêm 3/8, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/mua-lon-o-bac-bo-thanh-hoa-nghe-an-du-bao-keo-dai-nguy-co-lu-quet-gia-tang-post1127734.vnp