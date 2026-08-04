Máy bay thương mại nội địa MC-21 hoàn thành bay thử nghiệm - bước tiến tự chủ hàng không của Nga

Mẫu máy bay chở khách MC-21-310 đầu tiên được sản xuất theo dây chuyền hàng loạt của Nga đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực phát triển ngành hàng không dân dụng nội địa và giảm phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây vẫn tiếp diễn.

Máy bay chở khách MC-21 trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trên bầu trời Siberia, ngày 03/8/2026. Ảnh: Uacrussia.ru.

Theo Bộ Công Thương Nga và Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC), chuyến bay diễn ra ngày 3/8 tại Nhà máy Hàng không Irkutsk ở vùng Siberia, kéo dài 1 giờ 23 phút. Máy bay đạt độ cao khoảng 6.000 m và tốc độ 600 km/giờ, hoàn thành toàn bộ các mục tiêu kỹ thuật theo kế hoạch.

Phi công thử nghiệm Roman Taskayev cho biết chiếc MC-21-310 hoạt động ổn định trong suốt chuyến bay và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra đối với mẫu máy bay sản xuất hàng loạt đầu tiên.

Đây là phiên bản MC-21 được Nga giới thiệu là sử dụng hoàn toàn các linh kiện và hệ thống trong nước sản xuất, thay thế các bộ phận nhập khẩu trước đây. Mẫu máy bay này đã được giới thiệu với Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm của ông tới Nhà máy Hàng không Irkutsk hồi cuối tháng 7. Tại đây, các kỹ sư và phi công thử nghiệm đã báo cáo với nhà lãnh đạo Nga về tiến độ chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên cũng như kế hoạch đưa dòng máy bay vào khai thác thương mại.

Thứ trưởng Công Thương Nga Gennady Abramenkov cho biết chương trình thử nghiệm phục vụ cấp chứng nhận của MC-21 đã hoàn thành khoảng một nửa khối lượng công việc. Các máy bay sản xuất hàng loạt sẽ được bàn giao cho các hãng hàng không ngay sau khi quá trình chứng nhận kết thúc.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC), Vadim Badekha cho biết Nhà máy Irkutsk đã sẵn sàng sản xuất lô đầu tiên gồm 18 máy bay MC-21, đồng thời Chính phủ Nga cũng đã phê duyệt các đơn đặt hàng bổ sung sau chuyến thăm của Tổng thống Putin.

Tổng thống Vladimir Putin thăm Nhà máy Hàng không Irkutsk, ngày 24/7/2026. Ảnh: Air Data News.

Được khởi động từ năm 2009, chương trình MC-21 từng nhiều lần lùi tiến độ do các lệnh trừng phạt và khó khăn trong việc thay thế linh kiện nước ngoài. Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec, đơn vị quản lý UAC, đặt mục tiêu hoàn tất quá trình chứng nhận vào cuối năm 2026, trước khi bàn giao máy bay cho các hãng hàng không, trong đó có Aeroflot, để đưa vào khai thác thương mại.

Ngọc Liên

Nguồn: The Moscow Times/Xinhua.