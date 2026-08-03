Leo thang căng thẳng ngoại giao Tây Ban Nha - Israel sau "mồi lửa" Ceuta

Cuộc khủng hoảng người di cư tại vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi một vấn đề biên giới, trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu ngoại giao mới giữa Madrid và Tel Aviv. Những phát biểu công khai của các quan chức hai bên cùng các cáo buộc mang màu sắc địa chính trị cho thấy quan hệ vốn căng thẳng vì cuộc xung đột tại Gaza đang bước vào một giai đoạn nhạy cảm hơn.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 28 tháng 2 năm 2026. Ảnh: AFP.

Căng thẳng ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Israel đã leo thang sau khi Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon chỉ trích chính phủ Tây Ban Nha về cách xử lý cuộc khủng hoảng người di cư của nước này

Ông Danon cho rằng Tây Ban Nha thường xuyên chỉ trích Israel nhưng lại phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại Ceuta do làn sóng người di cư từ Morocco. Ông đồng thời đặt câu hỏi về việc Madrid vẫn duy trì Ceuta và Melilla - hai vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm trên bờ biển Bắc Phi mà Morocco tuyên bố chủ quyền, phát ngôn được xem là động chạm trực tiếp đến vấn đề chủ quyền nhạy cảm của Madrid.

Trong bối cảnh gần 50.000 người di cư vượt biên vào Ceuta chỉ trong thời gian ngắn, một số chính trị gia Tây Ban Nha đã đặt nghi vấn rằng cuộc khủng hoảng không đơn thuần là hiện tượng di cư tự phát, mà có thể đang bị lợi dụng như một công cụ gây sức ép đối với chính phủ của Thủ tướng Pedro Sánchez.

Đáp lại, Đại sứ Israel tại Madrid Dana Erlich đã phải lên tiếng khẳng định những bình luận của Đại sứ Danny Danon không phản ánh lập trường chính thức của Nhà nước Israel, đồng thời bác bỏ việc quy trách nhiệm cho Tel Aviv đối với cuộc khủng hoảng tại Ceuta.

Quan hệ giữa Tây Ban Nha và Israel đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi cuộc chiến Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, và mới bùng phát sau khủng hoảng di cư Ceuta. Ảnh: Anadolu.

Diễn biến mới nhất phản ánh mức độ rạn nứt ngày càng sâu sắc trong quan hệ giữa Tây Ban Nha và Israel. Kể từ khi xung đột Gaza bùng phát cuối năm 2023, Madrid đã trở thành một trong những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất chiến dịch quân sự của Israel tại châu Âu. Việc Tây Ban Nha công nhận Nhà nước Palestine vào năm 2024 và liên tục thúc đẩy các sáng kiến kêu gọi ngừng bắn đã khiến quan hệ song phương nhiều lần rơi vào căng thẳng. Cuộc khủng hoảng người di cư ở Ceuta vì thế được xem là phép thử mới đối với quan hệ giữa hai nước, khi một vấn đề biên giới nhanh chóng bị phủ bóng bởi những bất đồng địa chính trị rộng lớn hơn.

Nhật Lệ

Nguồn: The Times Of Israel, Anadolu.