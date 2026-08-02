Từ ngày 3/8, dừng tiếp nhận rác tại bãi rác Trung Sơn; xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng, chiều 2/8, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế tại bãi rác Trung Sơn (phường Sầm Sơn) và chỉ đạo triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường và di dời toàn bộ lượng rác tồn đọng, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường và di dời toàn bộ lượng rác tồn đọng tại bãi rác Trung Sơn, phường Sầm Sơn.

Theo báo cáo của UBND phường Sầm Sơn, hiện nay bãi rác Trung Sơn là nơi tập kết, chôn lấp rác thải sinh hoạt của hai phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn, với khoảng 350 nghìn tấn rác tồn đọng.

Mặc dù thời gian qua, tỉnh và các ngành chức năng cùng địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ bãi rác, song do vào mùa cao điểm du lịch biển, lượng rác phát sinh tăng mạnh khiến bãi rác quá tải, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân khu vực xung quanh.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu, từ ngày 3/8 đơn vị thu gom rác vào tập kết tại bãi rác Trung Sơn là Công ty Cổ phần Môi Trường và Công trình đô thị An Hưng Group phải dừng tiếp nhận, vận chuyển rác về bãi rác Trung Sơn. Toàn bộ lượng rác phát sinh được vận chuyển đến Khu xử lý chất thải Nghi Sơn để xử lý. Đồng thời khẩn trương phủ bạt toàn bộ bãi rác nhằm ngăn nước mưa, chống rò rỉ nước rỉ rác và giảm mùi hôi ra khu vực xung quanh.

UBND tỉnh giao các ngành, đơn vị chức năng xây dựng ngay phương án xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường và nhanh chóng di dời toàn bộ lượng rác tồn đọng tại bãi rác Trung Sơn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định vào ngày 3/8.

Lan Anh