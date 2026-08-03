Người Canada giảm mạnh chi tiêu du lịch Mỹ sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng

Người Canada đã chi 18,8 tỷ USD cho du lịch Mỹ trong năm 2025, giảm 3,3 tỷ USD so với năm trước, trong khi chi tiêu cho các điểm đến quốc tế khác tăng mạnh. Xu hướng này được cho là phản ánh tác động từ chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Canada.

Người Canada đã chi 18,8 tỷ USD cho du lịch Mỹ trong năm 2025, giảm 3,3 tỷ USD so với năm trước. Xu hướng này được cho là phản ánh tác động từ chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Canada. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu mới được Cơ quan Thống kê Canada công bố, tổng chi tiêu của người Canada cho các chuyến đi tới Mỹ trong năm 2025 đạt 18,8 tỷ USD, giảm đáng kể so với mức 22,1 tỷ USD của năm 2024. Trong khi đó, người Canada không cắt giảm nhu cầu đi du lịch nói chung mà chuyển hướng sang các điểm đến khác. Chi tiêu cho du lịch nước ngoài, không tính Mỹ, tăng 3,6 tỷ USD trong năm 2025, lên 22,8 tỷ USD. Số lượt người Canada đến châu Âu tăng gần 14% so với năm 2024, trong khi lượng khách đến châu Á tăng gần 17%.

Trái ngược với xu hướng gia tăng du lịch tới châu Âu và châu Á, lượng người Canada tới Mỹ giảm mạnh. Ảnh: CNN.

Trái ngược với xu hướng gia tăng du lịch tới châu Âu và châu Á, lượng người Canada tới Mỹ giảm mạnh. Trong năm 2025, số lượt người từ Mỹ trở về Canada bằng đường bộ và đường hàng không giảm khoảng 25% so với năm 2024. Mức giảm mạnh nhất được ghi nhận vào tháng 7/2025, khi lượng người qua biên giới giảm khoảng một phần ba so với cùng kỳ năm trước.

Cơ quan Thống kê Canada đánh giá mức sụt giảm lượng người qua biên giới trong phần lớn năm 2025 là “sâu rộng và kéo dài nhất từng được ghi nhận”. Kể từ khi Canada bắt đầu lưu trữ dữ liệu điện tử vào năm 1972, mức giảm hơn 30% chỉ từng xuất hiện vào tháng 9/2001, sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 tại Mỹ. Xu hướng này tiếp tục kéo dài sang năm 2026. Theo Cơ quan Thống kê Canada, lượng người Canada đi Mỹ với mục đích nghỉ dưỡng tiếp tục giảm, trong khi số lượt người từ Mỹ trở về Canada trong những tháng đầu năm 2026 vẫn tương đương mức thấp được ghi nhận vào cuối năm 2025. Riêng trong quý IV/2025, số lượt trở về Canada từ Mỹ giảm 27% so với cùng kỳ.

Cơ quan Thống kê Canada nhận định sự thay đổi trong xu hướng du lịch diễn ra rõ rệt sau khi chính quyền mới của Mỹ nhậm chức đầu năm 2025 và triển khai chính sách “Nước Mỹ trên hết”. Sự chuyển dịch này không chỉ ảnh hưởng tới ngành du lịch Mỹ mà còn cho thấy những tác động kinh tế rộng hơn từ căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Canada kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Thanh Vân

Nguồn: Theguardian.