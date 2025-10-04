Thượng viện bác dự luật ngân sách, Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa

Thượng viện Mỹ ngày 3/10, tiếp tục tiến hành các cuộc bỏ phiếu nhằm thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời để mở cửa trở lại chính phủ liên bang. Tuy nhiên, cả hai đề xuất do Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đưa ra đều không giành đủ số phiếu cần thiết, khiến tình trạng đóng cửa chính phủ tiếp tục kéo dài sang ngày thứ ba.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm mở cửa lại chính phủ. Ảnh BBC

Cụ thể, đề xuất của Cộng hòa nhằm cấp ngân sách tạm thời đến 21/11 nhận 54–44 phiếu, trong đó có 3 thượng nghị sĩ Dân chủ ủng hộ, nhưng vẫn thiếu số phiếu cần thiết. Ngược lại, dự luật do Dân chủ bảo trợ cũng thất bại với kết quả 46–52.

Thượng viện sẽ nghỉ đến ngày 6/10, đồng nghĩa chính phủ tiếp tục đóng cửa ít nhất thêm hai ngày nữa. Tại Hạ viện, các cuộc bỏ phiếu cũng bị hoãn lại nhằm gây áp lực lên Dân chủ, khiến khả năng điều chỉnh đề xuất trở nên khó khăn. Trong bối cảnh đó, hai đảng vẫn bế tắc quanh vấn đề gia hạn trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA) – yêu cầu chính của Dân chủ mà Cộng hòa phản đối. Cả hai bên công khai đổ lỗi cho nhau, nhưng đằng sau hậu trường vẫn có các cuộc thảo luận không chính thức nhằm tìm ra thỏa hiệp.

Thống đốc bang Illinois - ông JB Pritzker. Ảnh: Rev

Việc chính phủ liên bang đóng cửa đã ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang, nhiều người buộc phải nghỉ tạm thời hoặc làm việc không lương. Các dịch vụ công cộng và nhiều cơ quan liên bang khác bị đình trệ. Nhà Trắng cảnh báo, mỗi tuần chính phủ đóng cửa có thể gây thiệt hại khoảng 15 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ, đồng thời làm gia tăng nguy cơ suy giảm tăng trưởng và thất nghiệp.

Trong ngày thứ ba của đợt đóng cửa, ông Trump gia tăng sức ép buộc đảng Dân chủ phải chấm dứt bế tắc và đồng ý với kế hoạch của đảng Cộng hòa nhằm khôi phục ngân sách chính phủ. Chính quyền Tổng thống Trump đã đóng băng 2,1 tỉ USD tiền tài trợ cho hệ thống giao thông ở thành phố Chicago (bang Illinois), khiến thêm một thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo rơi vào tình trạng thiếu hụt ngân sách trong bối cảnh chính phủ đóng cửa.

Chính quyền hiện đã đóng băng khoảng 28 tỉ USD tiền tài trợ cho các bang và thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo, đồng thời cho biết đang xác định các khoản ngân sách có thể bị cắt tại một thành phố khác của phe Dân chủ là Portland (bang Oregon).

Thống đốc bang Illinois - ông JB Pritzker cho rằng việc đóng băng ngân sách của Chicago chẳng khác nào hành động bắt con tin, trong khi Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ Russell Vought cho biết khoản tiền dành cho Chicago đã bị giữ lại để đảm bảo không “chảy qua các hợp đồng dựa trên yếu tố sắc tộc”.

Khi tình trạng đóng cửa bước sang ngày thứ ba, giới quan sát cho rằng cả hai đảng sẽ phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ dư luận và kinh tế, buộc họ phải sớm tìm được một giải pháp thỏa hiệp để tránh khủng hoảng kéo dài.

Minh Phương

Nguồn Reuters/ Face the Nation/ ABC News