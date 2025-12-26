Syria bắt đầu chương trình hoán đổi tiền tệ vào đầu năm 2026

Ngày 25/12 Thống đốc Ngân hàng trung ương Syria Abdelkader Husrieh cho biết Syria sẽ chính thức bắt đầu hoán đổi các tờ tiền cũ sang tiền mới từ ngày 1/1/2026, trong một nỗ lực nhằm ổn định đồng bảng sau nhiều năm mất giá nghiêm trọng. Đây là bước đi quan trọng trong kế hoạch loại bỏ các tờ tiền từ thời chính quyền Assad và khôi phục niềm tin của công chúng vào nền kinh tế.

Syria bắt đầu chương trình hoán đổi tiền tệ vào đầu năm 2026. Ảnh: Reuters

Thông báo của người đứng đầu ngân hàng trung ương Syria được đưa ra sau khi nước này tuyên bố sẽ phát hành tiền giấy mới và loại bỏ hai số 0 khỏi đồng bảng Syria. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp đơn giản hóa các giao dịch, nhưng sẽ không làm đồng Syria mạnh thêm trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế yếu và lạm phát cao.

Phát biểu trước báo giới, ông Husrieh cho biết, Syria dự định phát hành đồng tiền mới với 8 mệnh giá khác nhau và xác nhận kế hoạch loại bỏ hai số 0 khỏi mỗi mệnh giá nhằm khôi phục niềm tin vào đồng bảng. Syria sẽ chấm dứt 7 thập kỷ phụ thuộc vào ngân hàng trung ương để bù đắp thâm hụt ngân sách, đồng thời khôi phục niềm tin vào tài chính công.

Vào tháng 11, Syria đã nối lại các giao dịch tài chính quốc tế thông qua mạng Swift sau 14 năm bị gián đoạn do lệnh trừng phạt đối với chế độ của ông Assad. Ông Husrieh đã gửi những thông điệp đầu tiên tới các ngân hàng trên toàn thế giới, gồm cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đánh dấu sự tái gia nhập của Syria vào hệ thống ngân hàng toàn cầu.

Nền kinh tế Syria đã bị tàn phá bởi nhiều năm nội chiến, với ước tính của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc về tổng thiệt hại tích lũy, bao gồm thiệt hại vật chất và thiếu hụt kinh tế, lên tới hơn 923 tỷ USD vào cuối năm ngoái.

Sau giai đoạn suy giảm kinh tế 1,5% năm 2024, theo Ngân hàng Thế giới (WB), GDP của Syria dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 1% vào năm 2025. Đồng bảng Syria đã mất phần lớn giá trị kể từ cuộc xung đột năm 2011, với tỷ giá hối đoái hiện tại vào khoảng 11.000 bảng Syria đổi 1 USD, so với mức 50 bảng đổi 1 USD trước khi xung đột xảy ra.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Syria, một bước tiến lớn đối với quốc gia Trung Đông này giữa lúc Damascus đang tìm cách đảm bảo viện trợ kinh tế sau cuộc xung đột kéo dài 14 năm. Ông Trump cũng đã gặp Tổng thống lâm thời Syria Ahmad Al Shara trong chuyến công du tới vùng Vịnh vào tuần trước. Tương tự, EU cũng vừa tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Syria.

Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây cho hay, Qatar và Saudi Arabia đã thanh toán khoản nợ 15,5 triệu USD của Syria đối với WB, mở đường cho Damascus tiếp cận các nguồn viện trợ và hỗ trợ tài chính. Theo một báo cáo phân tích của Quỹ Carnegie vì Hòa bình, chi phí cho công cuộc tái thiết Syria ước vào khoảng 250-400 tỷ USD.

Lê Hà.

Nguồn: Times of Israel, Xinhua.