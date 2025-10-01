Thủ tướng Thái Lan trình bày chính sách kinh tế và thỏa thuận với Campuchia

Trong khuôn khổ ngày làm việc thứ hai của Quốc hội, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có bài phát biểu quan trọng, tập trung làm rõ định hướng chính sách kinh tế, các vấn đề trưng cầu dân ý, cũng như quan hệ đối ngoại với Campuchia. Thủ tướng Anutin đánh giá cao tinh thần thảo luận xây dựng trong ngày họp đầu tiên, nhấn mạnh những ý kiến đóng góp từ cả Hạ viện và Thượng viện sẽ được Nội các nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng vào quá trình hoạch định chính sách.

Quốc hội Thái Lan - Ảnh: The Nation Thailand

Đề cập đến chương trình trợ cấp mua sắm được gọi là Khon La Khrueng, ông Anutin nhấn mạnh, đây là cơ chế đồng chi trả nhằm khuyến khích sự tham gia rộng rãi của người dân vào nền kinh tế, bảo đảm tính minh bạch, đồng thời thúc đẩy lưu thông nguồn vốn để tạo động lực cho tăng trưởng. Trước những ý kiến chỉ trích cho rằng chương trình mang tính chất vận động tranh cử, Thủ tướng khẳng định tranh luận nghị trường chính là kênh đối thoại công khai với nhân dân.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: The Nation Thailand

Về vấn đề trưng cầu dân ý, Thủ tướng Anutin khẳng định, phương án sử dụng bốn lá phiếu hiện mới dừng ở mức dự kiến. Ông nhấn mạnh, mặc dù chính phủ sẵn sàng phối hợp với các cơ quan hữu quan để bảo đảm cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ, song chi phí tổ chức trưng cầu dân ý quá lớn đòi hỏi phải được cân nhắc thận trọng về tính cần thiết và hiệu quả.

Trong lĩnh vực đối ngoại, người đứng đầu Chính phủ thông tin về hai Biên bản ghi nhớ số 43 và 44 với Campuchia. Ông cho biết các văn kiện này đang được Ủy ban Quốc hội xem xét; nếu bị đánh giá là không phù hợp với lợi ích quốc gia, chính phủ sẽ cân nhắc hủy bỏ. Thủ tướng khẳng định bảo vệ chủ quyền và lợi ích dân tộc luôn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời bảo đảm quyền được tham gia của người dân trong các vấn đề an ninh quốc gia.

Về công tác nhân sự, ông Anutin xác nhận toàn bộ thành viên Nội các đã vượt qua thẩm tra về trình độ và lý lịch, không phát hiện sai phạm hay dấu hiệu không đủ tư cách. Thủ tướng cho biết, trong thời gian tới, Nội các sẽ triệu tập phiên họp đặc biệt để xử lý các vấn đề cấp bách, bảo đảm thực thi hiệu quả cương lĩnh hành động và giải quyết kịp thời những thách thức trọng yếu của đất nước.

Thanh Giang

Nguồn: The Nation Thailand