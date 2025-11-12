Thủ tướng Nhật Takaichi: Chưa thể khẳng định giữ nguyên chính sách phi hạt nhân, cam kết vực dậy kinh tế

Trong phiên họp quốc hội hôm 11/11, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ quyết tâm đưa nền kinh tế thoát khỏi thời kỳ giảm phát, đồng thời từ chối khẳng định việc duy trì nguyên tắc phi hạt nhân ba điều lâu đời của Nhật. Đây là tín hiệu cho thấy Tokyo đang cân nhắc lại chính sách an ninh cốt lõi trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh khu vực gia tăng.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ quyết tâm đưa nền kinh tế thoát khỏi thời kỳ giảm phát. Ảnh: The Nationthailand

Phát biểu trước ủy ban quốc hội, bà Takaichi nhấn mạnh, “Chúng ta hiện đang trải qua lạm phát, nhưng chưa thể khẳng định đã hoàn toàn vượt qua giảm phát.” Bà cam kết sẽ nỗ lực cải thiện môi trường kinh tế, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tăng đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bà cũng tỏ ra thận trọng với việc áp đặt mức lương tối thiểu chung toàn quốc. Khác với mục tiêu nâng mức trung bình toàn quốc lên 1.500 yên trong những năm 2020 do chính quyền tiền nhiệm của cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba đặt ra, bà Takaichi cho rằng “nhiệm vụ của chính phủ trung ương là tạo môi trường để người lao động được tăng lương, chứ không phải đặt ra một chỉ tiêu đơn phương.”

Thủ tướng Takaichi từ chối khẳng định việc duy trì nguyên tắc phi hạt nhân ba điều lâu đời của Nhật. Ảnh: Korean Central News Agency công bố hình ảnh tên lửa được phóng bởi “các đơn vị tác chiến hạt nhân chiến thuật” của Triều Tiên từ ngày 25/9 đến ngày 9/10/2022.

Về vấn đề an ninh quốc gia, khi được chất vấn về ba nguyên tắc phi hạt nhân – không sở hữu, không sản xuất và không cho phép mang vũ khí hạt nhân vào Nhật Bản – Thủ tướng Takaichi từ chối đưa ra cam kết chắc chắn. Bà cho biết, chính phủ “hiện vẫn duy trì” các nguyên tắc này, nhưng đang trong quá trình xem xét lại các tài liệu chính sách an ninh quốc gia. Trước khi nhậm chức ngày 21/10, bà từng đề xuất cần thảo luận về nguyên tắc không cho phép mang vũ khí hạt nhân vào Nhật Bản nhằm đảm bảo hiệu quả của “răn đe mở rộng” do Mỹ cung cấp – cam kết bảo vệ Nhật bằng toàn bộ năng lực hạt nhân và thông thường của Mỹ. Thủ tướng Takaichi cũng cam kết sẽ cập nhật Chiến lược An ninh Quốc gia cùng hai văn kiện liên quan trước cuối năm tới, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của đất nước.

Về mặt chính trị trong nước, bà Takaichi nhấn mạnh việc kiểm soát các vụ bê bối quỹ đen liên quan đến Đảng Dân chủ Tự do (LDP) chưa bao giờ là vấn đề “đã giải quyết xong.” Bà cam kết đảm bảo các thành viên LDP tuân thủ pháp luật và ngăn chặn tái diễn.

Bài phát biểu tại Quốc hội của Thủ tướng Takaichi cho thấy một chính quyền vừa muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa cân nhắc các vấn đề quốc phòng nhạy cảm, phản ánh những thách thức mà Nhật Bản phải đối mặt trong bối cảnh khu vực Đông Á ngày càng phức tạp.

Bích Hồng

Nguồn: Japantoday, The NationThailand