Thủ tướng Netanyahu chỉ thị quân đội mở rộng kiểm soát Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa đưa ra chỉ thị yêu cầu quân đội nước này tăng mức độ kiểm soát tại Dải Gaza từ 60% lên 70% diện tích toàn lãnh thổ này.

Phát biểu tại một hội nghị ở khu định cư Do Thái tại Bờ Tây ngày 28/5, ông Netanyahu đã công khai phác thảo lộ trình kiểm soát Dải Gaza theo từng giai đoạn: "Chúng ta từng ở mức 50%, rồi tiến lên 60% (thực tế quân đội hiện kiểm soát khoảng 64%). Chỉ thị của tôi là phải tiến tới – hãy đi từng bước một. Trước hết là 70%. Hãy bắt đầu với con số đó. Chúng ta đang siết chặt Hamas từ mọi phía và sẽ xử lý những gì còn sót lại". Nhà lãnh đạo Israel mô tả các vùng đất mà quân đội nước này đã đánh chiếm tại Gaza, Syria và Lebanon là các “vùng đệm” nhằm ngăn chặn các mối đe dọa an ninh, đồng thời khẳng định mục tiêu tiếp theo vẫn là đánh bại hoàn toàn lực lượng Hezbollah.

Tuy nhiên, động thái đơn phương dịch chuyển các khối bê tông đánh dấu đường ranh giới kiểm soát (Đường Vàng) sâu vào lãnh thổ do Hamas quản lý của Israel đang vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ.

Người dân Palestine lo ngại việc mở rộng vùng đệm này nằm trong chiến lược trục xuất vĩnh viễn họ ra khỏi Dải Gaza, đặc biệt sau những phát biểu của một số bộ trưởng cấp cao Israel, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, về việc khuyến khích người Palestine “tự nguyện di cư”.

Sự leo thang quân sự này diễn ra ngay trong dịp lễ Hồi giáo Eid al-Adha, gây nhiều thương vong lớn cho dân thường. Giới chức y tế Gaza cho biết, các cuộc không kích của Israel kể từ khi có thỏa thuận ngừng bắn từ tháng 10 năm ngoái đến nay đã khiến hơn 900 người thiệt mạng.

Gần đây nhất, một vụ tấn công vào đêm 27/5 nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại một tòa nhà đã làm sập lều trại của các gia đình tị nạn xung quanh, khiến ít nhất 10 người tử vong, trong đó có 5 trẻ em, và 18 người khác bị thương.

Trước đó một ngày, quân đội Israel cũng xác nhận đã tiêu diệt Mohammad Odeh, thủ lĩnh mới của cánh vũ trang Hamas, cùng người đứng đầu mạng lưới chuyển tiền trung tâm Ihab Khrizim tại Khan Younis.

