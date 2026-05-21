Thủ tướng Israel yêu cầu trục xuất các nhà hoạt động trong đoàn tàu tới Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công khai chỉ trích Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir sau khi ông này đăng tải các video ghi lại cảnh chế giễu những nhà hoạt động bị bắt giữ trong đoàn tàu quốc tế tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa Dải Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, các video do ông Ben-Gvir công bố cho thấy khoảng 430 nhà hoạt động bị còng tay, quỳ trên boong tàu hoặc trong khu vực tạm giữ. Trong một đoạn video, ông Ben-Gvir cầm cờ Israel và tuyên bố: “Chào mừng đến Israel, chúng tôi là chủ ở đây.” Một nhà hoạt động hô “Tự do cho Palestine” sau đó bị lực lượng an ninh đẩy xuống đất.

Phản ứng trước vụ việc, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel có quyền ngăn chặn các đoàn tàu mà ông gọi là “khiêu khích và ủng hộ Hamas”, song cho rằng cách hành xử của Bộ trưởng Ben-Gvir “không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của Israel”. Ông Netanyahu đồng thời yêu cầu trục xuất những người bị bắt “càng sớm càng tốt”.

Sự việc cũng gây tranh cãi trong nội bộ chính phủ Israel. Ngoại trưởng Gideon Saar chỉ trích ông Ben-Gvir đã “gây tổn hại cho hình ảnh đất nước”, trong khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia đáp trả rằng, bất kỳ lời xin lỗi nào với các nhà hoạt động sẽ thể hiện “sự yếu đuối và đầu hàng”.

Hình ảnh Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, Itamar Ben-Gvir và các nhà hoạt động tham gia đoàn tàu chở hàng bị bắt giữ. Ảnh: telanganatoday

Nhiều nước và tổ chức quốc tế đã lên tiếng phản đối cách đối xử với các nhà hoạt động. Anh, Italy, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đều yêu cầu Israel giải trình hoặc gửi công hàm phản đối. Italy và Canada còn triệu đại sứ Israel để làm rõ vụ việc.

Tổ chức pháp lý Adalah tại Israel cáo buộc chính quyền nước này thực hiện “chính sách lạm dụng và làm nhục” đối với các nhà hoạt động. Theo luật sư của tổ chức, ít nhất hai người đã phải nhập viện sau khi bị bắn đạn cao su. Trong khi đó, Israel cho biết lực lượng hải quân chỉ sử dụng “biện pháp phi sát thương” để ngăn chặn đoàn tàu, đồng thời bác bỏ cáo buộc nổ súng vào các tàu cứu trợ.

Đoàn tàu xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm phản đối lệnh phong tỏa Gaza kéo dài từ năm 2007. Israel cho rằng hoạt động này chỉ mang tính tuyên truyền và phục vụ lợi ích của Hamas.

Lê Hà.

Nguồn: AP