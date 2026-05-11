Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ chấm dứt phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, nước này mong muốn từng bước giảm phụ thuộc vào hỗ trợ quân sự tài chính từ Mỹ trong vòng một thập niên tới, đồng thời thúc đẩy mở rộng quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh.

Thiếu tá Garrett đã có cuộc phỏng vấn với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: CBS News

Ngày 11/5, trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên chương trình “60 Minutes” của CBS, ông Netanyahu cho biết Israel đặt mục tiêu đưa phần hỗ trợ tài chính quân sự từ Mỹ về mức “0” trong tương lai. Theo nhà lãnh đạo Israel, đây là thời điểm phù hợp để xem xét lại cấu trúc quan hệ tài chính giữa hai nước.

Hiện Mỹ là đối tác hỗ trợ quân sự lớn nhất của Israel. Theo các thỏa thuận hiện hành, Washington cam kết cung cấp cho Israel khoảng 38 tỷ USD hỗ trợ quân sự trong giai đoạn 2018 - 2028, tương đương khoảng 3,8 tỷ USD mỗi năm.

Thủ tướng Netanyahu cho rằng Israel cần chủ động hơn về năng lực tài chính và quốc phòng, thay vì tiếp tục phụ thuộc lâu dài vào nguồn hỗ trợ từ Mỹ. Tuy nhiên, ông không đề cập cụ thể lộ trình hoặc các biện pháp thay thế nguồn hỗ trợ này.

Phát biểu của Thủ tướng Israel được đưa ra trong bối cảnh dư luận tại Mỹ xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau liên quan chính sách hỗ trợ Israel, đặc biệt sau các diễn biến xung đột tại Gaza từ cuối năm 2023. Một số khảo sát gần đây cho thấy mức độ ủng hộ của công chúng Mỹ đối với Israel và cá nhân ông Netanyahu có dấu hiệu suy giảm.

Thủ tướng Netanyahu muốn Israel sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ. Ảnh: Free Malaysia Today

Một khảo sát của Trung tâm Pew Research thực hiện hồi tháng 3 cho thấy, 60% người trưởng thành tại Mỹ có cái nhìn không thiện cảm với Israel, trong khi 59% cho biết họ ít hoặc không tin tưởng ông Netanyahu sẽ xử lý đúng đắn các vấn đề quốc tế. Cả hai chỉ số đều tăng 7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Ông cáo buộc một số quốc gia, dù không nêu tên, đã thao túng các nền tảng mạng xã hội theo cách “gây tổn hại nghiêm trọng” cho Israel, song khẳng định bản thân không ủng hộ kiểm duyệt.

Liên quan khả năng thay đổi lãnh đạo tại Iran, Thủ tướng Israel nhận định, nếu chính quyền tại Tehran suy yếu hoặc thay đổi, điều này có thể tác động lớn tới các lực lượng và tổ chức đồng minh của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không thể khẳng định chắc chắn kịch bản này sẽ xảy ra.

Lê Hà.

Nguồn: Arabnews