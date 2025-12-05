Thủ tướng Modi đích thân ra sân bay đón tổng thống Putin, mở đầu chuyến thăm quan trọng của nhà lãnh đạo Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến New Delhi tối ngày 4/11 và được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón tiếp ngay tại sân bay, mở đầu chuyến thăm đầu tiên của ông tới Ấn Độ kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát gần bốn năm trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi xuất hiện trước bữa tối thân mật tại tư dinh của ông Modi ở New Delhi tối thứ Năm, trong ngày đầu tiên của chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày của nhà lãnh đạo Nga. Ảnh: AFP.

Chuyến công du kéo dài hai ngày, với sự tháp tùng của nhiều bộ trưởng cấp cao và đoàn doanh nghiệp lớn của Nga, diễn ra trong bối cảnh Moscow và New Delhi tìm cách mở rộng hợp tác kinh tế sang các lĩnh vực mới ngoài năng lượng và quốc phòng.

Thủ tướng Modi gây bất ngờ khi đích thân ra sân bay và đón Tổng thống Putin ngay khi lãnh đạo Nga vừa rời chuyên cơ. Đây được xem là động thái hiếm gặp, bởi thông thường các nguyên thủ đến thăm Ấn Độ sẽ do các bộ trưởng trong Nội các tiếp đón. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ca ngợi màn chào đón của Thủ tướng Ấn Độ là “cử chỉ nồng ấm hoàn toàn không nằm trong dự tính”.

Trong thông điệp đăng trên X, ông Modi cho biết ông “mong chờ các cuộc trao đổi với Tổng thống Putin”, đồng thời nhấn mạnh rằng “tình hữu nghị Ấn - Nga là mối quan hệ đã được thử thách qua thời gian và mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước”.

Được biết, Thủ tướng Modi đã tổ chức tiệc tối riêng cho Tổng thống Putin trong ngày đầu tiên, trước khi hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm thượng đỉnh vào ngày thứ Sáu ( 5/12). Theo lịch trình, ông Putin sẽ tham dự các cuộc hội đàm cấp cao với lãnh đạo Ấn Độ, tập trung vào một loạt chủ đề then chốt như hợp tác quốc phòng, an ninh năng lượng, thương mại song phương và các dự án phát triển chung. Hai bên cũng dự kiến thảo luận về các vấn đề khu vực, đặc biệt là tình hình tại châu Á – Thái Bình Dương và những thách thức an ninh toàn cầu.

Chuyến thăm lần này được truyền thông Ấn Độ mô tả là bước khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa New Delhi và Moscow, trong đó Ấn Độ tiếp tục duy trì sự cân bằng trong chính sách đối ngoại với các cường quốc. Nga hiện vẫn là một trong những đối tác quốc phòng chủ chốt của Ấn Độ, đồng thời là nguồn cung năng lượng quan trọng trong nhiều năm qua.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.