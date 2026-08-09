Thủ tướng Iraq và Tổng thống Pháp điện đàm thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 8/8, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiến hành cuộc điện đàm trao đổi về mối quan hệ song phương và các biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Iraq và Tổng thống Pháp điện đàm thúc đẩy hợp tác song phương. Ảnh: Kurdistan24.

Theo thông cáo từ văn phòng truyền thông của Thủ tướng Iraq, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về hợp tác kinh tế và đầu tư, các cơ hội dành cho doanh nghiệp Pháp tại Iraq, cùng những nỗ lực chung nhằm củng cố an ninh và ổn định khu vực.

Thủ tướng Al-Zaidi đã trân trọng mời Tổng thống Macron sang thăm Iraq, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ đối tác kinh tế và đầu tư bền vững giữa hai quốc gia.

Đáng chú ý, người đứng đầu Chính phủ Iraq nhấn mạnh ngày 30/9 là thời hạn cuối cùng ấn định cho việc rút lực lượng liên minh quốc tế khỏi Iraq. Ông Al-Zaidi chỉ ra rằng việc kết thúc sứ mệnh của lực lượng liên minh sẽ tạo không gian lớn hơn để Iraq tập trung nguồn lực vào công cuộc tái thiết, phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao phúc lợi cho người dân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Iraq khẳng định cam kết của nước này trong việc xây dựng mối quan hệ cân bằng với các quốc gia láng giềng, không cho phép lãnh thổ Iraq bị sử dụng để đe dọa an ninh của các nước này, đồng thời nhấn mạnh việc ưu tiên đối thoại để giải quyết các vấn đề khu vực.

Về phần mình, Tổng thống Emmanuel Macron tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Iraq trong tiến trình cải cách kinh tế, nỗ lực phòng chống tham nhũng, chống chống chủ nghĩa khủng bố và nâng cao năng lực cho lực lượng an ninh Iraq.

Thủ tướng al-Zaidi đã tiếp Giám đốc Cơ quan Tình báo Saudi Arabia Ali al-Humaidan tại Baghdad. Ảnh: Arab News Pakistan.

Một ngày trước cuộc điện đàm với Tổng thống Macron, Thủ tướng al-Zaidi đã tiếp Giám đốc Cơ quan Tình báo Saudi Arabia Khalid bin Ali al-Humaidan tại Baghdad và nhận lời mời thăm Riyadh. Tại cuộc gặp, ông al-Zaidi cũng đưa ra cam kết tương tự về việc không để lãnh thổ Iraq bị sử dụng chống lại các nước khác.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, AA, Kurdistan24.