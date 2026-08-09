Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Ai Cập có thể gia nhập hiệp ước phòng thủ Mecca

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Ai Cập có thể tham gia Hiệp định Phòng thủ chung Mecca, đồng thời nhấn mạnh Ankara muốn mở rộng cơ chế an ninh mới này vượt ra ngoài 3 quốc gia sáng lập là Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan phát biểu trong chuyến thăm Ban Biên tập của Hãng thông tấn Anadolu tại trụ sở cơ quan này ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/8/2026. Ảnh: AA

Phát biểu ngày 8/8, Ngoại trưởng Fidan cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan muốn sáng kiến này tiếp tục được mở rộng, thay vì chỉ giới hạn trong khuôn khổ 3 nước.

Hiệp định Phòng thủ chung Mecca được Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan ký ngày 7/8 tại Mecca. Theo thỏa thuận, một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào tất cả các thành viên.

Hiệp định cũng thiết lập cơ chế hợp tác quân sự, lập kế hoạch và phối hợp quốc phòng chặt chẽ hơn, đồng thời cho phép kết nạp thêm thành viên với sự đồng ý của các nước sáng lập.

Ông Fidan cho biết thỏa thuận là kết quả của gần 3 năm đàm phán liên tục, trong bối cảnh các nước trong khu vực cần một cơ chế phòng thủ tập thể nhằm tăng cường ổn định và thúc đẩy thịnh vượng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái), Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (giữa) và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (phải) ký thỏa thuận quốc phòng ba bên tại Mecca, Saudi Arabia, ngày 7/8/2026. Ảnh: Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - Anadolu Agency.

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, cơ chế này về mặt kỹ thuật có những điểm tương đồng với Điều 5 của NATO, theo đó hiệp định có các ủy ban cấp bộ trưởng, ủy ban chính trị và quân sự cùng một ban thư ký thường trực chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các quyết định. Ban thư ký sẽ đặt tại Saudi Arabia. Các nước cũng dự kiến tổ chức các cuộc tập trận và chương trình huấn luyện chung.

Trước những nhận định cho rằng liên minh mới nhằm vào Iran, ông Fidan khẳng định đây là một cơ chế mang tính phòng thủ. Ông Fidan nhấn mạnh: “Iran không phải mục tiêu của liên minh này. Bất kỳ quốc gia nào không tấn công chúng tôi đều không phải mục tiêu”, đồng thời cho biết các quan chức Iran đã biết về sáng kiến này thông qua những cuộc trao đổi trước đây.

Ông cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò trung gian nếu các bên liên quan đề nghị.

Vân Bình

Nguồn: Turkiyetoday