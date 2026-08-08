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Nghiên cứu, làm rõ thân thế, sự nghiệp của nhân vật lịch sử Lê Khả Lãng

An Thư
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/8, Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Xuân Hòa tổ chức hội thảo khoa học “Thái úy, Tư Quốc công Lê Khả Lãng và vùng đất Xuân Hòa, tỉnh Thanh Hóa”.

Nghiên cứu, làm rõ thân thế, sự nghiệp của nhân vật lịch sử Lê Khả Lãng

Sáng 8/8, Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Xuân Hòa tổ chức hội thảo khoa học “Thái úy, Tư Quốc công Lê Khả Lãng và vùng đất Xuân Hòa, tỉnh Thanh Hóa”.

Nghiên cứu, làm rõ thân thế, sự nghiệp của nhân vật lịch sử Lê Khả Lãng

Hội thảo quy tụ hàng chục nhà nghiên cứu uy tín trong và ngoài tỉnh tham gia.

Thông qua 18 báo cáo khoa học công phu của các nhà nghiên cứu ở Trung ương và địa phương, hội thảo đã tập trung làm rõ nhiều nghi vấn lịch sử, phân tích các thông tin, sử liệu về thân thế và vai trò của Thái úy, Tư Quốc công Lê Khả Lãng trong Cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn nói riêng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Các báo cáo khoa học đều thống nhất quan điểm: việc nghiên cứu một cách bài bản về Lê Khả Lãng và dòng họ của ông là điều cần thiết, từ đó đánh giá đầy đủ, xác đáng về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp của các bậc tiền nhân đối với quê hương, đất nước và có hình thức tôn vinh một cách xứng đáng.

Nghiên cứu, làm rõ thân thế, sự nghiệp của nhân vật lịch sử Lê Khả Lãng

PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sử học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tham luận tại hội thảo.

Các ý kiến tham luận tại hội thảo cũng góp phần chứng minh vai trò, vị trí quan trọng của xã Xuân Hòa trong lịch sử; nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp căn cơ nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên mảnh đất này, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong bối cảnh hiện nay.

An Thư

Từ khóa:

#xã Xuân Hòa #Thanh hóa #xây dựng và bảo vệ Tổ quốc #Sự nghiệp #nghiên cứu #Báo cáo khoa học #Phát triển kinh tế #Lam Sơn

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