Thiếu tên lửa Patriot gây lo ngại về năng lực phòng không của Mỹ tại Hàn Quốc

Kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ được cho là đã giảm đáng kể sau nhiều tháng sử dụng trong các hoạt động quân sự liên quan đến Iran, làm dấy lên những lo ngại về khả năng duy trì năng lực phòng không của Washington tại Hàn Quốc và các khu vực khác.

Quân đội Mỹ đã bí mật di dời thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đến căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc. Ảnh: Apa.

Theo The New York Times ngày 8/8, quân đội Mỹ đã sử dụng hơn 1.500 tên lửa Patriot trong các hoạt động tại Trung Đông, khiến số lượng còn lại trong kho giảm xuống dưới 1.700 quả. Patriot là một trong những hệ thống phòng không chủ chốt của Mỹ, cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), trong mạng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc trước nguy cơ từ tên lửa đạn đạo Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Mỹ từng xác nhận một số khẩu đội Patriot được triển khai tại Hàn Quốc và Nhật Bản đã được điều động tới khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong bối cảnh căng thẳng với Iran.

Việc sử dụng lượng lớn tên lửa đánh chặn cũng đặt ra bài toán bổ sung kho dự trữ. Theo các nguồn tin được The Wall Street Journal dẫn, năng lực sản xuất hiện nay khó có thể nhanh chóng bù đắp lượng đạn đã sử dụng, trong khi nhu cầu phòng không tiếp tục tăng tại châu Âu, Ukraine và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Quân đội Mỹ đã ký hợp đồng trị giá 58,6 tỷ đô la với Lockheed Martin để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu điều tra việc rò rỉ thông tin liên quan đến kho đạn dược của Mỹ. Nhà Trắng khẳng định quân đội Mỹ vẫn có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ theo quyết định của tổng thống, đồng thời cho rằng những thông tin mật bị tiết lộ có thể gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Những diễn biến này đang làm gia tăng tranh luận về khả năng Mỹ đồng thời duy trì năng lực răn đe và phòng thủ tại nhiều khu vực trong bối cảnh các hoạt động quân sự kéo dài.

Lê Hà.

Nguồn: Chosun