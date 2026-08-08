Công bố Quyết định sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức

Sáng 8/8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức.

Dự buổi lễ, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự buổi lễ.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ngành chức năng.

Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Hồng Đức.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân đã trao Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 14/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức và tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Hồng Đức.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Hồng Đức.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức và tặng hoa chúc mừng các cá nhân.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức và tặng hoa chúc mừng các cá nhân.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Quyết định sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức không chỉ nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính, mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển giáo dục đại học của tỉnh trong giai đoạn mới; thể hiện sự quan tâm của Trung ương và quyết tâm của tỉnh trong tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, xây dựng cơ sở đào tạo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Việc sáp nhập hôm nay là sự kế thừa và hội tụ những giá trị đã được nhiều thế hệ dày công vun đắp; là sự kết hợp giữa truyền thống, đội ngũ, cơ sở vật chất, kinh nghiệm quản trị và năng lực đào tạo, nghiên cứu để tạo nền tảng vững chắc hơn, toàn diện hơn cho Trường Đại học Hồng Đức trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực. Để đạt mục tiêu trên, ngoài huy động hiệu quả các nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng, tỉnh còn phải tạo đột phá về nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Hồng Đức phải trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của tỉnh; là hạt nhân kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học với các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp để phát huy hiệu quả mô hình “ba nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị Trường Đại học Hồng Đức nhanh chóng ổn định tổ chức sau sáp nhập, giữ vững đoàn kết, thống nhất; phát huy hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và các nguồn lực bảo đảm mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học được duy trì ổn định, thông suốt.

Đồng thời, nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ quản trị đại học theo hướng hiện đại, tự chủ, minh bạch và hiệu quả; cơ cấu lại ngành nghề đào tạo gắn với nhu cầu phát triển và tiềm năng, lợi thế của tỉnh; lấy chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, chuyên gia và các nhóm nghiên cứu; mở rộng hợp tác với các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ gắn với yêu cầu thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí giao Sở GD&ĐT phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức và các sở, ngành có liên quan chủ động tham mưu tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, gắn với thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Các sở, ngành, địa phương chủ động đặt hàng Trường Đại học Hồng Đức nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, chuyển giao khoa học, công nghệ đối với các vấn đề thực tiễn thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình; xác định nhà trường là đối tác quan trọng trong tham mưu chính sách và phát triển nguồn nhân lực.

Với sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và trên nền tảng truyền thống được vun đắp qua nhiều thế hệ cùng khát vọng đổi mới, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tin tưởng Trường Đại học Hồng Đức sẽ phát triển mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của tỉnh, vươn tầm khu vực, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của Thanh Hóa.

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