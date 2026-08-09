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Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Todd Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp

Vân Bình
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(Baothanhhoa.vn) - Thượng viện Mỹ ngày 8/8 đã phê chuẩn ông Todd Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp, với tỷ lệ sít sao 50-49. Kết quả khép lại cuộc đấu tranh kéo dài nhiều tuần tại Quốc hội.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Todd Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp

Thượng viện Mỹ ngày 8/8 đã phê chuẩn ông Todd Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp, với tỷ lệ sít sao 50-49. Kết quả khép lại cuộc đấu tranh kéo dài nhiều tuần tại Quốc hội.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Todd Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp

Thượng viện Mỹ ngày 8/8 đã phê chuẩn ông Todd Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp, với tỷ lệ sít sao 50-49. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc bỏ phiếu, hai Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins và Lisa Murkowski bỏ phiếu phản đối ông Blanche. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy trở thành lá phiếu quyết định sau khi tuyên bố ông Blanche là lựa chọn phù hợp nhất mà Tổng thống Trump có thể đưa ra.

Ông Blanche đã giữ chức quyền Bộ trưởng Tư pháp từ tháng 4 và trước đó là quan chức số 2 tại Bộ Tư pháp, trực tiếp điều hành nhiều hoạt động thường nhật của cơ quan này.

Sau khi được phê chuẩn, ông Blanche sẽ chính thức lãnh đạo một Bộ Tư pháp đã trải qua những thay đổi sâu rộng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.

Dưới sự điều hành của ông Blanche, Bộ Tư pháp đã thúc đẩy truy tố những người mà Tổng thống Trump coi là đối thủ chính trị, đồng thời chứng kiến làn sóng ra đi của các công tố viên chuyên nghiệp. Cơ quan này cũng tuyên bố hoạt động theo sự chỉ đạo của Tổng thống, phá vỡ những chuẩn mực lâu nay về tính độc lập của Bộ Tư pháp.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Todd Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp

Ông Todd Blanche được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Bộ trưởng Tư pháp. Ảnh: Reuters.

Ông Blanche cho rằng mình đã góp phần đưa tội phạm tại Mỹ xuống mức thấp kỷ lục, đồng thời khắc phục những điều mà ông cho là bất công do chính quyền Joe Biden gây ra đối với ông Trump và các đồng minh bảo thủ.

Những người ủng hộ ông Blanche cho rằng ông cam kết thực hiện sứ mệnh cốt lõi của Bộ Tư pháp là bảo đảm an toàn cho đất nước và thượng tôn pháp luật. Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, người thúc đẩy quá trình phê chuẩn ông Blanche, nhận định ông là “một công tố viên cứng rắn, công bằng, tận tâm với pháp quyền” và cho rằng phong cách lãnh đạo của ông sẽ tạo ảnh hưởng tương tự trong toàn Bộ Tư pháp.

Vân Bình

Nguồn: Reuters.

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#Thượng viện mỹ #Bộ trưởng #Bộ tư pháp #Tổng thống trump #Đấu tranh #Quốc hội #Công tố viên #Nghị sĩ #Kết quả #Điều hành

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