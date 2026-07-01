Iraq và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein ngày 30/6 đã có cuộc gặp Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi tại thủ đô Baghdad, trong khuôn khổ các hoạt động trao đổi nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Iraq và các quốc gia thành viên GCC.

Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh Jasem Mohamed Albudaiwi phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein tại Baghdad, Iraq, ngày 30/6/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iraq, tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Fuad Hussein nhấn mạnh mong muốn chuyến thăm của Tổng Thư ký GCC sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình tăng cường hiểu biết, đối thoại và hòa giải giữa hai bên, qua đó phục vụ lợi ích chung của người dân Iraq và các nước vùng Vịnh. Ông cho rằng, việc mở rộng các kênh trao đổi cấp cao có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố lòng tin và tăng cường phối hợp trong giai đoạn tới.

Ngoại trưởng Iraq đồng thời tái khẳng định cam kết của nước này trong việc xây dựng quan hệ đối tác ổn định, cân bằng và mang tính xây dựng với các quốc gia GCC. Ông nhấn mạnh, Iraq mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các nước vùng Vịnh trên nhiều lĩnh vực phù hợp với lợi ích chung, qua đó đóng góp vào việc tăng cường kết nối và phát triển trong khu vực.

Về phần mình, Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi cho biết, chuyến thăm Baghdad được thực hiện theo ủy nhiệm của các quốc gia thành viên GCC, nhằm chuyển tải thông điệp về cam kết của khối trong việc tăng cường quan hệ với Iraq và thúc đẩy hợp tác chung trên các lĩnh vực liên quan.

Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh Jasem Mohamed Albudaiwi tiếp đón Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein tại Baghdad, Iraq, ngày 30/6/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ông khẳng định Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đánh giá cao vai trò và vị trí của Iraq trong khu vực, đồng thời tái khẳng định sẵn sàng tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các nỗ lực của Baghdad trong duy trì ổn định, thúc đẩy tái thiết và phát triển đất nước, cũng như tăng cường các cơ chế đối thoại và phối hợp song phương và khu vực.

Theo thông cáo, hai bên đã trao đổi về quan hệ song phương và định hướng hợp tác trong thời gian tới. Nội dung cuộc gặp tập trung vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác hiện có, song không nêu thêm chi tiết cụ thể khác.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã.