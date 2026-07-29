Thổ Nhĩ Kỳ - Iraq tăng cường hợp tác song phương

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 28/7 đã nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực, đồng thời đẩy nhanh triển khai Dự án Con đường Phát triển.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tiếp Thủ tướng Iraq al-Zaidi tại Ankara. Ảnh: Shafaq.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Erdogan cho biết thỏa thuận đường ống dẫn dầu Iraq - Thổ Nhĩ Kỳ đã được hoàn tất vào ngày 27/7, theo đó Iraq sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 1 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Ông Erdogan cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cung cấp cho Iraq các sản phẩm công nghiệp quốc phòng mà nước này có nhu cầu, đồng thời cho rằng tình hình bất ổn trong khu vực đang thúc đẩy hai nước tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và giao thông vận tải.

Về phần mình, Thủ tướng al-Zaidi nhấn mạnh các nỗ lực nhằm thúc đẩy Dự án Con đường Phát triển, một sáng kiến hạ tầng lớn nhằm kết nối khu vực Vùng Vịnh với các thị trường châu Âu thông qua lãnh thổ Iraq.

Trong một tuyên bố riêng biệt, ông cho biết chính phủ của ông hướng tới một mối quan hệ hợp tác kinh tế hiệu quả với Thổ Nhĩ Kỳ và hy vọng sẽ thu hút thêm nhiều khoản đầu tư từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Đáp lại, Tổng thống Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Iraq trong lĩnh vực hàng không dân dụng, đóng góp vào Dự án Con đường Phát triển và khuyến khích các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào Iraq.

Dự án Con đường Phát triển nhằm mục đích kết nối một cảng hàng hóa lớn ở bờ biển phía Nam Iraq tới biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó mở rộng sang châu Âu thông qua hệ thống đường sắt và đường bộ cao tốc, với mục tiêu biến Iraq từ một nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ thành một trung tâm quá cảnh quan trọng kết nối châu Á và châu Âu.

Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: DRM News.

Theo tuyên bố từ văn phòng truyền thông của Thủ tướng Iraq, hai nước cũng đã ký kết 3 Bản ghi nhớ ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực sở hữu công nghiệp, đào tạo học thuật, cùng giao lưu thanh niên và thể thao.

Truyền thông địa phương Thổ Nhĩ Kỳ nhận định các thỏa thuận này phù hợp với tầm nhìn đạt được sự tự chủ năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ, giúp bảo đảm an ninh năng lượng của nước này, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu năng lượng dài hạn của Iraq.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.