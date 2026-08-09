Đức cảnh báo đối mặt với các cuộc tấn công “chiến tranh lai” diễn ra hằng ngày

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cảnh báo nước này đang phải đối mặt với các hoạt động “chiến tranh lai” từ nước ngoài gần như mỗi ngày, trong bối cảnh nhà chức trách điều tra vụ máy bay không người lái nghi mang chất nổ xuất hiện tại sân bay Leipzig/Halle.

Một máy bay chở hàng Antonov của Ukraine tại Sân bay Leipzig/Halle ở Schkeuditz, Đức. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với báo Bild am Sonntag ngày 9/8, ông Dobrindt cho rằng các thế lực nước ngoài đang tìm cách gây bất ổn cho Đức về chính trị và xã hội thông qua việc gieo rắc tâm lý lo sợ. Theo ông, hoạt động gián điệp, phá hoại, tấn công mạng và các chiến dịch bí mật nhằm gây bất ổn hoặc gây thiệt hại trực tiếp cho Đức đang trở thành mối đe dọa thường trực.

Cảnh báo được đưa ra sau khi một máy bay không người lái được trang bị thiết bị nổ và bộ kích nổ được phát hiện gần đường băng tại sân bay Leipzig/Halle, một trung tâm vận chuyển hàng hóa quan trọng ở miền Đông Đức. Công tố viên liên bang Đức đã tiếp quản cuộc điều tra, đồng thời xem đây là vụ việc nghiêm trọng có khả năng đe dọa an ninh quốc gia. Hoạt động tại sân bay sau đó được khôi phục, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục thu thập bằng chứng và xác định nguồn gốc của các thiết bị. Nhà chức trách Đức cho biết chưa xác định được nghi phạm hay bên đứng sau vụ việc.

Đức cảnh báo đối mặt với các cuộc tấn công “chiến tranh lai” hằng ngày. Ảnh: Reuters.

Một số nghị sĩ Đức cho rằng Nga có thể liên quan đến vụ việc, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng công khai xác nhận bên đứng sau. Đại sứ quán Nga tại Berlin bác bỏ các cáo buộc, gọi vụ việc là một “sự khiêu khích được dàn dựng”.

Trong một diễn biến khác, quân đội Đức cho biết hai máy bay không người lái được phát hiện gần một cơ sở quân sự tại Mechernich, bang Nordrhein-Westfalen. Ông Dobrindt cho biết Đức đang tăng cường nghiên cứu công nghệ máy bay không người lái để ứng phó với những mối đe dọa mới.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters