Phương án sắp xếp cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2387/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Toàn tỉnh còn 614 điểm trường lẻ, 149 trường quy mô thấp hơn mức tối thiểu

Đến ngày 30/6/2026, tỉnh Thanh Hóa có 1.908 trường mầm non và phổ thông công lập, gồm 631 trường mầm non, 584 trường tiểu học, 604 trường trung học cơ sở và 89 trường trung học phổ thông.

Đáng chú ý, còn 614 điểm trường lẻ, tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi (322 điểm trường mầm non, 255 điểm trường tiểu học và 37 điểm trường trung học cơ sở). 149 trường có quy mô thấp hơn mức tối thiểu theo quy định, gồm 101 trường mầm non, 12 trường tiểu học, 34 trường trung học cơ sở và 2 trường trung học phổ thông.

Cùng với đó, toàn tỉnh có 24 cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, gồm 23 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp tỉnh Thanh Hóa; 8 trường trung cấp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Việc xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh nhằm tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, hợp lý, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn mới.

Phương án sắp xếp đối với từng cấp học

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và cơ sở giáo dục phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học và trung học cơ sở) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã:

Đối với 16 xã biên giới đất liền, thực hiện sắp xếp thành 1 trường mầm non và 1 trường phổ thông liên cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Đối với các xã chỉ có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở, giữ nguyên 1 trường mầm non; sắp xếp trường tiểu học và trường trung học cơ sở thành 1 trường phổ thông liên cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Đối với các xã, phường còn lại, căn cứ quy mô học sinh, điều kiện địa lý, giao thông và thực tiễn địa phương để lựa chọn phương án sắp xếp phù hợp; khuyến khích sắp xếp theo mô hình trường học một cấp học đa cơ sở tại những nơi có điều kiện thuận lợi.

Đối với trường trung học phổ thông (hoặc trường có cấp học cao nhất là trung học phổ thông):

Mỗi đơn vị hành chính cấp xã bố trí tối đa 1 trường trung học phổ thông công lập.

Đối với khu vực đô thị có mật độ dân số cao, nếu tổng quy mô các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn vượt 100 lớp thì xem xét bố trí tối đa 2 trường trung học phổ thông công lập trên một đơn vị hành chính cấp xã.

Việc sắp xếp các trường trung học phổ thông phải bảo đảm phù hợp với vùng tuyển sinh, khoảng cách đi học của học sinh, điều kiện giao thông và khả năng khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.

Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên:

Thực hiện sắp xếp đối với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có quy mô đào tạo nhỏ, số lớp học và số lượng học viên ít, hoạt động chưa hiệu quả hoặc có vị trí địa lý gần nhau, thuận lợi cho việc tổ chức lại nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác cơ sở vật chất.

Sau khi sắp xếp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, đào tạo nghề và học tập suốt đời của người dân trên địa bàn liên xã, phường; không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của người học và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thí điểm chuyển đổi một số cơ sở giáo dục thường xuyên sang mô hình trường trung học nghề tại các khu vực có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của địa phương.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp (các trường trung cấp):

Thực hiện sắp xếp các trường trung cấp trên cơ sở rà soát, đánh giá toàn diện, đặc biệt đối với các trường: (1) không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại khoản 14 Điều 45 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025; (2) chưa thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định của pháp luật; (3) có ngành, nghề đào tạo chưa phù hợp hoặc chưa đáp ứng nhu cầu học nghề của người dân trên địa bàn liên xã, phường; (4) có vị trí địa lý gần các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, thuận lợi cho việc tổ chức lại nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ và tinh gọn đầu mối quản lý.

Tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa để thành lập Trường Giáo dục chuyên biệt Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu giáo dục, chăm sóc và hỗ trợ người khuyết tật, người học có nhu cầu giáo dục đặc thù trên địa bàn tỉnh.

Định hướng chuyển đổi một số trường trung cấp sang mô hình trường trung học nghề tại các khu vực liên xã, phường (trên địa bàn các huyện, thị xã cũ) chưa có cơ sở giáo dục thường xuyên, nhằm mở rộng cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề của người dân và thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục trung học phổ thông và tương đương theo định hướng của Trung ương.

Lộ trình thực hiện

Trước ngày 10/8/2026: Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao ban hành văn bản hướng dẫn và gửi các địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện.

Trước ngày 15/8/2026: Hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục.

Trước ngày 20/8/2026: Hoàn thành việc thành lập, tổ chức lại các cơ sở giáo dục và kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý.

Trước ngày 25/8/2026: Hoàn thành việc bàn giao tổ chức, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản và các nội dung có liên quan giữa các đơn vị được sắp xếp và đơn vị được tổ chức lại theo quy định của pháp luật; đồng thời ổn định tổ chức, bảo đảm các điều kiện để các cơ sở giáo dục đi vào hoạt động, chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027.

NM