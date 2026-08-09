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Ukraine đạt thỏa thuận với Mỹ về tên lửa Patriot, nhưng vẫn thiếu nghiêm trọng

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8/8, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đã đạt thỏa thuận với Mỹ về việc được cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot hàng tháng, song thừa nhận số lượng hiện tại chưa đáp ứng nhu cầu phòng không ngày càng tăng của Ukraine.

Ukraine đạt thỏa thuận với Mỹ về tên lửa Patriot, nhưng vẫn thiếu nghiêm trọng

Ngày 8/8, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đã đạt thỏa thuận với Mỹ về việc được cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot hàng tháng, song thừa nhận số lượng hiện tại chưa đáp ứng nhu cầu phòng không ngày càng tăng của Ukraine.

Ukraine đạt thỏa thuận với Mỹ về tên lửa Patriot, nhưng vẫn thiếu nghiêm trọng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tổng thống Serbia Aleksandar Vučić. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Belgrade trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić, ông Zelensky cho biết, lượng tên lửa đánh chặn được cung cấp cho Ukraine trong năm 2026 đã giảm so với những năm trước.

Ông Zelensky cho hay:“Ai có tên lửa đánh chặn và các hệ thống? Trước hết là nhà sản xuất Mỹ. Họ có thể giúp không? Chúng tôi đang làm việc về vấn đề đó. Họ có cung cấp tên lửa cho chúng tôi hàng tháng không? Có, chúng tôi đã có các thỏa thuận. Số tên lửa đó có đủ không? Không”.

Nhà lãnh đạo Ukraine không công bố số lượng tên lửa Patriot cụ thể được Mỹ cung cấp mỗi tháng, cũng không nêu rõ nguyên nhân khiến lượng bàn giao trong năm nay giảm. Theo ông Zelensky, trong bối cảnh nguồn cung từ Mỹ chưa đáp ứng nhu cầu, Kiev đang khẩn trương đàm phán với các đối tác châu Âu để bổ sung tên lửa đánh chặn, đặc biệt là những hệ thống có khả năng đối phó tên lửa đạn đạo.

Ông đánh giá Đức và Ba Lan có thể đóng vai trò quan trọng, cùng với một số quốc gia Bắc Âu, do các nước này vẫn còn tên lửa và hệ thống phòng không trong kho dự trữ. Được biết, nỗ lực tìm kiếm nguồn cung mới diễn ra trong bối cảnh Ukraine gặp trở ngại trong kế hoạch tăng khả năng tự sản xuất tên lửa Patriot, cũng như để đối phó với tên lửa đạn đạo của Nga.

Ukraine đạt thỏa thuận với Mỹ về tên lửa Patriot, nhưng vẫn thiếu nghiêm trọng

Một hệ thống tên lửa Patriot Ảnh: AFP.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/8 tuyên bố các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác nhằm vào các cơ sở công nghiệp - quân sự của Ukraine và một kho nhiên liệu tại Kiev.

Theo phía Nga, một trong những mục tiêu là cơ sở công nghiệp Kiev-111, được cho là nơi sản xuất các bộ phận và đầu đạn cho tên lửa hành trình phóng từ mặt đất FP-5 Flamingo của Ukraine, cùng các hóa chất sử dụng trong động cơ nhiên liệu rắn.

Moskva cho biết cơ sở này do Fire Point vận hành, doanh nghiệp sản xuất nhiều loại tên lửa và UAV tầm xa cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố các UAV nước này đã đánh trúng hai tàu chở hàng trên biển ở phía Nam và phía Đông Odessa, đồng thời cáo buộc những tàu này vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự tới các cảng Ukraine.

Hiện các tuyên bố từ phía Nga về mục tiêu và thiệt hại trong các cuộc tập kích chưa được phía Ukraine xác nhận độc lập.

Thu Uyên

Nguồn: RBC, Reuters.

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