Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục cho tài khóa 2027

Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến đề xuất ngân sách quốc phòng khoảng 8.900 tỷ yen (khoảng 60 tỷ USD) cho tài khóa 2027, mức cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh Tokyo tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng trước những thay đổi trong môi trường an ninh khu vực.

Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục cho tài khóa 2027. Ảnh: japantoday.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, đề xuất sẽ được trình Bộ Tài chính Nhật Bản trước cuối tháng 8. Tổng ngân sách quốc phòng thực tế có thể cao hơn do một số khoản chi trong đề xuất chưa được xác định cụ thể và sẽ được quyết định trong quá trình đàm phán ngân sách cuối năm.

Ngân sách tài khóa 2027, bắt đầu từ tháng 4/2027, dự kiến tập trung chuẩn bị cho các hình thức tác chiến mới, trong đó có việc sử dụng máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo, dựa trên những kinh nghiệm được quan sát từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Nhật Bản dự kiến đầu tư vào máy bay không người lái đánh chặn nhằm đối phó với máy bay không người lái tấn công, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động chỉ huy và kiểm soát. Tokyo cũng dành nguồn lực cho tên lửa tầm xa có khả năng tiến hành các cuộc phản công, hạ tầng điện toán đám mây phục vụ dữ liệu mật, cùng các chương trình tăng cường hợp tác quốc phòng với đối tác nước ngoài và ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật thường niên. Ảnh: kyodonews.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản muốn đẩy mạnh nghiên cứu vũ khí laser công suất cao và vũ khí vi sóng, hướng tới xây dựng mạng lưới phòng không có chi phí vận hành hiệu quả hơn.

Theo chương trình tăng cường quốc phòng 5 năm, Nhật Bản dự kiến dành tổng cộng 43.000 tỷ yen cho quốc phòng trong các tài khóa 2023-2027. Việc liên tục gia tăng chi tiêu quốc phòng đang thu hút sự chú ý tại Đông Á, trong bối cảnh Tokyo cho rằng các hoạt động quân sự của Trung Quốc, Triều Tiên và Nga đặt ra những thách thức an ninh ngày càng lớn.

Lê Hà.

Nguồn: japantoday