Tổng thống Iran tuyên bố thời điểm thuận lợi để đạt thỏa thuận với Mỹ

Ngày 8/8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố, hiện là “thời điểm tốt nhất” để Tehran và Washington đi đến một thỏa thuận chung, đồng thời nhấn mạnh các bất đồng giữa hai bên cần được giải quyết thông qua đối thoại thay vì xung đột.

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AA.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tehran, Tổng thống Pezeshkian đánh giá Iran đang ở vị thế đàm phán vững chắc nhờ sự đoàn kết và thống nhất cao trong nước sau những biến động vừa qua. Theo ông, tình hình hiện tại mở ra cơ hội lớn để hai bên giải quyết các vấn đề tồn đọng thông qua đối thoại.

Nhà lãnh đạo Iran tái khẳng định cam kết của chính phủ trong việc theo đuổi hòa bình dựa trên Bản ghi nhớ (MoU) đã ký kết với Mỹ hồi tháng 6/2026. Tuy nhiên, ông nêu rõ tiến trình này chỉ có thể tiến triển tích cực nếu phía Mỹ từ bỏ thái độ nghi kỵ và có những hành động thiết thực nhằm khôi phục lại niềm tin song phương.

Đáng chú ý, người đứng đầu Chính phủ Iran đã kiên quyết bác bỏ các luồng ý kiến chỉ trích trong nước nhắm vào thỏa thuận vừa qua. Ông khẳng định văn kiện này không chứa đựng bất kỳ điều khoản nào bắt buộc Tehran phải từ bỏ hay nhượng bộ các lợi ích quốc gia cốt lõi.

Liên quan đến tình hình vận tải biển tại eo biển Hormuz, Tổng thống Pezeshkian cáo buộc Mỹ vi phạm cam kết khi tự ý triển khai các phương án riêng thay vì tuân thủ quy trình phối hợp giữa Iran và Oman. Ông cho rằng những bất đồng kỹ thuật này cần được xử lý thông qua các cơ chế giải quyết vi phạm đã được thiết lập trong bản ghi nhớ.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Euronews.

Bên cạnh các vấn đề đối ngoại, Tổng thống Pezeshkian cũng lên tiếng bảo vệ đội ngũ đàm phán của Iran trước sức ép dư luận, đánh giá cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của các thương lượng viên.

Về chính sách đối nội, ông cho biết chính phủ đang phối hợp với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao để từng bước gỡ bỏ các hạn chế truy cập Internet, hướng tới cân bằng giữa yêu cầu bảo đảm an ninh và nhu cầu phát triển hạ tầng số của người dân.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, AA.