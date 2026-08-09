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Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời, ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa

Vân Bình
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(Baothanhhoa.vn) - Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời cho các cơ quan liên bang đến đầu tháng 12, nhằm ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa trong thời điểm mùa vận động tranh cử đang diễn ra. Tuy nhiên, dự luật vẫn phải được Hạ viện thông qua trước khi trình Tổng thống Donald Trump ký ban hành.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời, ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa

Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời cho các cơ quan liên bang đến đầu tháng 12, nhằm ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa trong thời điểm mùa vận động tranh cử đang diễn ra. Tuy nhiên, dự luật vẫn phải được Hạ viện thông qua trước khi trình Tổng thống Donald Trump ký ban hành.

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Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời, ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời, ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa. Ảnh: ABC News.

Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào rạng sáng 8/8, Thượng viện đã thông qua dự luật với tỷ lệ áp đảo 90 phiếu thuận và 6 phiếu chống. Biện pháp này duy trì hoạt động và nguồn tài chính cho phần lớn cơ quan liên bang ở mức hiện tại đến ngày 11/12.

Việc Quốc hội Mỹ sớm hành động để giải quyết vấn đề ngân sách được đánh giá là bất thường. Thông thường, Quốc hội chỉ thông qua các biện pháp cấp ngân sách tạm thời trong những ngày hoặc thậm chí những giờ cuối trước khi thời hạn tài khóa kết thúc. Lần này, Thượng viện tiến hành bỏ phiếu gần hai tháng trước khi năm tài khóa hiện tại kết thúc vào ngày 30/9.

Động thái trên diễn ra sau khi nước Mỹ trải qua hai lần chính phủ đóng cửa trong năm qua, gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của các cơ quan liên bang. Với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, các nghị sĩ muốn tránh một cuộc khủng hoảng ngân sách mới có thể gây xáo trộn hoạt động chính phủ và tác động tới chiến dịch tranh cử.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời, ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune. Ảnh: The Hill.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune thúc đẩy việc giải quyết vấn đề ngân sách trước khi các Thượng nghị sĩ trở về địa phương trong kỳ nghỉ kéo dài 5 tuần để tập trung cho chiến dịch tái tranh cử và các công việc khác. Dù cuộc bỏ phiếu bị trì hoãn đến đêm do phải xử lý nhiều vấn đề liên quan, dự luật cuối cùng vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cả hai đảng.

Sau khi được Thượng viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển tới Hạ viện xem xét sau kỳ nghỉ tháng 8. Chỉ khi được Hạ viện thông qua và Tổng thống Donald Trump ký, biện pháp cấp ngân sách tạm thời mới có hiệu lực.

Vân Bình

Nguồn: ABC News

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