Thủ tướng Iraq lần đầu thăm Iran, ưu tiên hợp tác song phương và nỗ lực hạ nhiệt khu vực

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi ngày 23/7 đã tới thủ đô Tehran, bắt đầu chuyến thăm chính thức Iran và tiến hành hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Masoud Pezeshkian. Sự kiện diễn ra chỉ hơn một tuần sau cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Iraq và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày 14/7, phản ánh chiến lược ngoại giao cân bằng của Baghdad trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Tehran ngày 23/7. Ảnh The Jerusalem Post.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Iraq được tổ chức trọng thể tại Cung điện Saadabad ở Tehran. Sau lễ đón, Thủ tướng Iraq và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tiến hành cuộc hội đàm song phương.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi nhấn mạnh hai nước được kết nối bởi các liên kết lịch sử, địa lý và lợi ích chung, đồng thời cam kết thúc đẩy hợp tác dựa trên tinh thần đối thoại và tôn trọng lẫn nhau.

Bên cạnh đó, ông khẳng định Baghdad sẽ không cho phép sử dụng lãnh thổ Iraq để đe dọa an ninh của Iran, qua đó tiếp tục theo đuổi mục tiêu duy trì ổn định khu vực và tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng.

Sau cuộc hội đàm, Iraq và Iran đã ký 4 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, vận tải và phối hợp quản lý biên giới, đồng thời tái khẳng định cam kết tiếp tục mở rộng quan hệ song phương.

Theo giới quan sát, Baghdad đang nỗ lực duy trì quan hệ hợp tác với cả Iran và Mỹ trong bối cảnh tình hình khu vực vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp sau các căng thẳng liên quan đến Iran, Mỹ và Israel. Iraq tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng giữa quan hệ kinh tế, chính trị với Tehran và quan hệ đối tác chiến lược với Washington.

Iraq và Iran ký 4 thỏa thuận hợp tác về thương mại, vận tải và quản lý biên giới. Ảnh: China.org.

Sau Iran, Thủ tướng al-Zaidi dự kiến sẽ tiếp tục công du Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nhằm tăng cường đối thoại và mở rộng hợp tác với các nước trong khu vực.

Chuyến thăm được đánh giá là một phần trong nỗ lực của Iraq nhằm thúc đẩy gắn kết khu vực thông qua hợp tác song phương và ngoại giao, trong bối cảnh nước này tìm cách nâng cao vai trò kết nối giữa các quốc gia Trung Đông.

Thanh Giang

Nguồn: Wion, The Jerusalem Post.