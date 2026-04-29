Thủ tướng Hungary sắp nhậm chức đề xuất cải thiện quan hệ với Ukraine

Ngày 28/4, Thủ tướng Hungary sắp nhậm chức Péter Magyar cho biết đã đề xuất tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào đầu tháng 6 nhằm thảo luận về quan hệ song phương và tình hình cộng đồng người Hungary tại khu vực Transcarpathia.

Thông tin được đưa ra sau cuộc gặp tại Budapest giữa ông Magyar và Thị trưởng thành phố Berehove, ông Zoltán Babják – địa phương ở miền tây Ukraine có đông người gốc Hungary sinh sống. Hai bên đã trao đổi về tác động của xung đột hiện nay cũng như tương lai của cộng đồng người Hungary tại khu vực.

Ông Magyar nhấn mạnh việc đặt lại nền tảng quan hệ Hungary – Ukraine là cần thiết, đồng thời đề xuất tổ chức cuộc gặp mang tính biểu tượng tại Berehove. Ông cho rằng việc giải quyết các bất đồng lâu nay, đặc biệt liên quan đến chính sách ngôn ngữ và quyền của các nhóm thiểu số, sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Theo nhà lãnh đạo sắp nhậm chức, các điều chỉnh về giáo dục mà Ukraine triển khai trong năm 2025 là “bước đi tích cực nhưng chưa đủ”, và cần tiếp tục hoàn thiện nhằm bảo đảm quyền văn hóa, hành chính và ngôn ngữ cho cộng đồng người Hungary.

Ông Magyar cũng bày tỏ kỳ vọng việc đạt được đồng thuận trong các vấn đề này sẽ góp phần mở ra giai đoạn mới trong quan hệ song phương, đồng thời tạo điều kiện để người Hungary tại Transcarpathia quay trở lại sinh sống sau khi xung đột kết thúc.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelenskyy trước đó cho biết sẵn sàng gặp lãnh đạo mới của Hungary “vào bất kỳ thời điểm nào”, đồng thời bày tỏ hy vọng chính phủ mới tại Budapest sẽ có lập trường mang tính xây dựng đối với quan hệ hai nước. Thời điểm cụ thể của cuộc gặp sẽ phụ thuộc vào tiến trình thành lập chính phủ mới của Hungary và các yếu tố liên quan đến quan hệ với Liên minh châu Âu.

Vân Bình

Nguồn: United 24