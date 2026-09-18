Thủ tướng Ba Lan cảnh báo nguy cơ Nga tấn công ‘vô tình’ sườn phía Đông NATO

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 17/9 cảnh báo nguy cơ Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào Ba Lan và các nước NATO ủng hộ Ukraine, nhưng được giải thích là những sự cố “vô tình”.

Phát biểu trước Quốc hội Ba Lan, ông Tusk dẫn các đánh giá tình báo cho biết, đây là kịch bản có khả năng xảy ra trong những tháng tới. Theo ông, các cuộc tấn công có thể nhằm vào lãnh thổ các nước NATO ở sườn phía Đông, gây thiệt hại nhưng được giải thích là tai nạn, qua đó tạo ra sự không chắc chắn về cách thức liên minh phản ứng.

Ông Tusk cho rằng những hành động như vậy có thể nhằm kiểm chứng mức độ đoàn kết của NATO và gây nghi ngờ về khả năng áp dụng Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, theo đó một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên được coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn liên minh.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh hoạt động không kích của Nga tại miền Tây Ukraine những ngày gần đây ảnh hưởng tới khu vực sát biên giới Ba Lan. Ngày 17/9, Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu sau khi một UAV của Nga tiếp cận khu vực biên giới trong cuộc tấn công nhằm vào miền Tây Ukraine. Theo thông tin sơ bộ của quân đội Ba Lan, chiếc UAV rơi hoặc bị bắn hạ cách lãnh thổ Ba Lan khoảng 4 km. Ba Lan cũng phát cảnh báo trên không tại một số khu vực phía Đông, trong khi các chuyến bay tại sân bay Lublin và Rzeszów tạm thời bị đình chỉ.

Theo ông Tusk, Ba Lan cũng phải tính đến khả năng các cuộc tấn công nhằm phá hoại các tuyến đường bộ, đường sắt và cửa khẩu ở khu vực biên giới, qua đó ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển nhiên liệu, máy phát điện và hàng viện trợ vào Ukraine.

Ba Lan nằm ở sườn phía Đông NATO và là một trong những tuyến hậu cần quan trọng cho hoạt động hỗ trợ Ukraine. Trong những tháng gần đây, nước này nhiều lần điều động máy bay chiến đấu để ứng phó với các cuộc không kích của Nga nhằm vào miền Tây Ukraine.

Thu Uyên