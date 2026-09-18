Mỹ đề xuất bán 48 máy bay F-35 trị giá 24,3 tỷ USD cho Saudi Arabia

Ngày 17/9, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất bán 48 máy bay chiến đấu F-35 cho Saudi Arabia với giá ước tính 24,3 tỷ USD. Thương vụ vẫn cần được Quốc hội Mỹ xem xét, trong bối cảnh Riyadh tìm cách tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thương vụ sẽ góp phần tăng cường an ninh cho Saudi Arabia, một đồng minh lớn ngoài NATO, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Washington. Theo đề xuất, gói mua sắm gồm 48 máy bay F-35, 49 động cơ Pratt & Whitney cùng thiết bị liên lạc, phụ tùng và các trang thiết bị hỗ trợ.

Washington khẳng định việc cung cấp F-35 cho Riyadh sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực và phù hợp với chính sách duy trì ưu thế quân sự về chất lượng của Israel so với các đối thủ tiềm năng tại Trung Đông.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen tiếp diễn. Ngày 17/9, Houthi tuyên bố bắn hạ một máy bay chiến đấu F-15 của Saudi Arabia trên bầu trời Marib, đồng thời công bố video cho thấy xác một máy bay mang phù hiệu Saudi Arabia. Phía Houthi cho biết, máy bay bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không do lực lượng này tự chế tạo.

Saudi Arabia trước đó đã tìm cách thuyết phục Washington can dự trực tiếp hơn vào cuộc xung đột, song Mỹ tuyên bố không can thiệp trực tiếp vào cuộc đối đầu giữa Houthi, lực lượng được Iran hậu thuẫn, với Riyadh và chính quyền Yemen được Saudi Arabia ủng hộ.

Saudi Arabia từ lâu đã tìm cách mua F-35 nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân và tăng khả năng ứng phó với các mối đe dọa trong khu vực, đặc biệt từ Iran. Không quân nước này hiện vận hành nhiều loại máy bay chiến đấu, trong đó có F-15 của Boeing cùng Tornado và Typhoon của châu Âu. Việc đề xuất bán F-35 cho Riyadh cũng nằm trong chính sách thúc đẩy quan hệ quốc phòng Mỹ-Saudi Arabia của chính quyền Tổng thống Trump. Năm 2025, Washington đã đồng ý một gói vũ khí trị giá gần 142 tỷ USD với Saudi Arabia, được Nhà Trắng mô tả là thỏa thuận hợp tác quốc phòng lớn nhất mà Mỹ từng thực hiện.

Thu Uyên