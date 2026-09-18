Thủ tướng Đức nhận định quan hệ với Mỹ đang có thay đổi căn bản

Ngày 18/9 Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhận định quan hệ giữa Đức và Mỹ đang trải qua những thay đổi căn bản, đồng thời cho rằng giai đoạn quan hệ xuyên Đại Tây Dương dựa trên tình hữu nghị “không điều kiện” có thể sẽ không còn duy trì trong thời gian tới.

Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) ở Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết những thay đổi trong chính sách của Mỹ cũng như cách Washington đánh giá quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang tạo ra một tình hình mà trước đây Đức khó có thể hình dung.

Theo các phương tiện truyền thông Đức, Thủ tướng Merz cho rằng Berlin cần tận dụng những thay đổi hiện nay để tăng cường khả năng tự chủ và đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình. Ông nhấn mạnh Đức đã tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng trong thời gian qua.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa chính quyền Berlin và Washington xuất hiện một số bất đồng liên quan đến chính sách đối ngoại, thương mại và cách tiếp cận cuộc xung đột tại Iran. Trước đó, ông Merz từng chỉ trích cách Mỹ tiến hành cuộc chiến tại Iran.

Tuy nhiên, Chính phủ Đức vẫn khẳng định tầm quan trọng của quan hệ với Mỹ. Trong cuộc điện đàm ngày 17/9, ông Merz và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về các bước tiếp theo nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời trao đổi về tình hình tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ. Chính phủ Đức cho biết hai bên nhất trí cần nhanh chóng mở lại các tuyến hàng hải này.

Trước đó, tại Hội nghị An ninh Munich hồi tháng 2, ông Merz từng nhận định khoảng cách giữa châu Âu và Mỹ đã gia tăng, song nhấn mạnh quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương vẫn có tiềm năng và NATO tiếp tục là nền tảng an ninh chung của hai bờ Đại Tây Dương. Ông đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường năng lực quốc phòng và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Các phát biểu mới của Thủ tướng Merz cho thấy Berlin đang nhấn mạnh hơn yêu cầu tăng cường năng lực tự chủ của châu Âu, trong khi vẫn duy trì hợp tác với Mỹ trong các vấn đề an ninh và quốc tế.

Lê Hà.