Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ trao đổi về các cuộc tiếp xúc cấp cao

Ủy viên Bộ Chính trị, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio ngày 17/9 đã điện đàm, thảo luận về các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai nước trong bối cảnh lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ dự kiến gặp nhau tại Washington.

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Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc điện đàm, ông Vương Nghị cho rằng quan hệ Trung-Mỹ thời gian qua nhìn chung đang tiến triển theo hướng ổn định chiến lược mang tính xây dựng, phù hợp với định hướng được lãnh đạo hai nước xác lập và đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.

Nhà ngoại giao Trung Quốc đồng thời kêu gọi hai nước tăng cường đối thoại chiến lược, mở rộng hợp tác, kiểm soát hiệu quả các bất đồng, tôn trọng các lợi ích cốt lõi của nhau và phát đi tín hiệu tích cực về việc cùng chung tay thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển toàn cầu.

Bên cạnh vấn đề quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông và một số vấn đề khác.

Cuộc điện đàm diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, diễn ra vào tuần tới.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trực tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại căn cứ quân sự Andrews ngày 23/9, mở đầu chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình tới Washington. Chương trình dự kiến gồm hội đàm song phương tại Nhà Trắng và quốc yến.

Theo nguồn tin trên, thương mại, trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia được cho là những nội dung quan trọng trong chương trình trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo.

Chuyến thăm diễn ra sau kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Tổng thống Donald Trump có kế hoạch phát biểu tại Đại hội đồng và tiến hành các cuộc gặp song phương bên lề, trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến không tham dự kỳ họp này trước chuyến công du Washington.

Thanh Giang