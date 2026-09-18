Nga chuẩn bị ngân sách 2027 trong bối cảnh sức ép từ giá dầu và lệnh trừng phạt

Nga dự kiến thâm hụt ngân sách liên bang năm 2027 ở mức khoảng 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong bối cảnh Chính phủ nước này ưu tiên thực hiện các nghĩa vụ xã hội, bảo đảm an toàn cho người dân và tăng cường năng lực quốc phòng.

Phát biểu tại cuộc họp về các vấn đề kinh tế ngày 18/09, Tổng thống Vladimir Putin cho biết dự toán ngân sách được xây dựng trên cơ sở giả định thận trọng về giá dầu khoảng 50 USD/thùng. Ông Putin đồng thời nhận định giá dầu thế giới tăng có thể giúp cải thiện nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt trong những tháng tới, tạo điều kiện bổ sung trở lại Quỹ Tài sản quốc gia.

Theo Ngân hàng Trung ương Nga, kinh tế nước này được dự báo tăng trưởng 0-1% trong năm 2026. Cơ quan này dự kiến thâm hụt cơ cấu sơ cấp của ngân sách liên bang tương đương 2% GDP trong năm nay, giảm xuống 1% năm 2027 và 0,5% năm 2028. Giá dầu làm cơ sở tính thuế được dự báo khoảng 60 USD/thùng năm 2026 và 50 USD/thùng từ năm 2027.

Trong quá trình hoàn thiện ngân sách năm 2027, Tổng thống Putin cho biết, chính phủ Nga sẽ tiếp tục cân đối giữa các nhiệm vụ phát triển kinh tế, thực hiện cam kết xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Trong khi Nga chuẩn bị kế hoạch tài chính cho giai đoạn tới, sức ép từ các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ cũng là một yếu tố được quan tâm. Hạ viện Mỹ ngày 17/9 thông qua dự luật trừng phạt Nga với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống, sau khi Thượng viện thông qua với tỷ lệ 86-11. Dự luật trao cho Tổng thống Donald Trump quyền áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ các nước mua năng lượng Nga, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ.

Điện Kremlin cảnh báo nếu dự luật được ký thành luật, các biện pháp trừng phạt bổ sung sẽ gây thêm khó khăn cho những nỗ lực thúc đẩy giải pháp hòa bình tại Ukraine.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Moskva tiếp tục cân đối các mục tiêu phát triển kinh tế, nghĩa vụ xã hội và yêu cầu an ninh, quốc phòng trong dự toán ngân sách năm 2027.

Lê Hà.