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Thủ tướng Netanyahu khởi động chiến dịch tranh cử với trọng tâm an ninh

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chính thức khởi động chiến dịch tranh cử của đảng Likud, nhấn mạnh các vấn đề an ninh và chính sách đối ngoại trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra ngày 27/10.

Thủ tướng Netanyahu khởi động chiến dịch tranh cử với trọng tâm an ninh

Ngày 17/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chính thức khởi động chiến dịch tranh cử của đảng Likud, nhấn mạnh các vấn đề an ninh và chính sách đối ngoại trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra ngày 27/10.

Thủ tướng Netanyahu khởi động chiến dịch tranh cử với trọng tâm an ninh

Phát biểu tại một sự kiện của đảng Likud ở Tel Aviv, ông Netanyahu khẳng định, ông và Likud “là những người duy nhất có thể bảo đảm an ninh cho Israel”, đồng thời tái khẳng định chủ trương nhằm vào Iran, Hezbollah và Hamas, trong đó tuyên bố Israel cần “lật đổ chính quyền Iran” và “tiêu diệt hoàn toàn” Hamas và Hezbollah.

Ông Netanyahu cũng nhắc lại tuyên bố rằng, dưới sự lãnh đạo của ông, Israel đã “thay đổi diện mạo Trung Đông”, đồng thời cam kết tiếp tục thúc đẩy những thay đổi trong khu vực nếu được bầu tiếp nhiệm kỳ tới.

Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh chính phủ của ông Netanyahu tiếp tục chịu sức ép liên quan đến cuộc tấn công do Hamas tiến hành ngày 7/10/2023. Theo Arab News, đây là vấn đề đã trở thành một trong những nội dung được đặt ra đối với chính phủ trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Trong khi ông Netanyahu tập trung vào vấn đề an ninh, các cuộc thăm dò cho thấy cử tri Israel cũng dành sự quan tâm đáng kể cho kinh tế và chi phí sinh hoạt. Một khảo sát do Viện Dân chủ Israel công bố đầu tháng 9 cho thấy kinh tế và chi phí sinh hoạt, cùng với chính sách đối ngoại và an ninh, là hai nhóm vấn đề hàng đầu có thể ảnh hưởng đến quyết định của cử tri.

Hiện một cuộc thăm dò được Times of Israel công bố ngày 17/9 cho thấy khối liên minh của ông Netanyahu được dự báo giành 54 ghế, so với 52 ghế của khối đối lập theo khảo sát này; một khảo sát khác được công bố cùng ngày lại cho kết quả khối của ông Netanyahu đạt 51 ghế. Những con số trên cho thấy tương quan lực lượng vẫn có thể thay đổi trước ngày bỏ phiếu.

Trong khi đó, cựu Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Gadi Eisenkot đang nổi lên như một trong những đối thủ đáng chú ý của ông Netanyahu. Một số khảo sát gần đây cho thấy đảng Yashar của ông Eisenkot và Likud đang cạnh tranh sát nhau, song kết quả giữa các cuộc thăm dò có sự khác biệt đáng kể.

Thu Uyên

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#An ninh #Chiến dịch tranh cử #Thủ tướng israel #Bầu cử quốc hội #Chính sách #Đối ngoại #Lật đổ chính quyền #Thay đổi diện mạo #Công bố #Thăm dò

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