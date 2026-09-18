BOJ nâng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm để ứng phó lạm phát

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ngày 18/9 quyết định nâng lãi suất chủ chốt từ khoảng 1% lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm, trong bối cảnh giá dầu tăng và đồng yen suy yếu làm gia tăng sức ép lạm phát.

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của BOJ. BOJ cho biết các điều kiện tài chính tại Nhật Bản vẫn tương đối nới lỏng, song ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến trên thị trường ngoại hối cũng như tác động từ nhu cầu liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra các quyết định chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Trước đó, sau khi chấm dứt chính sách lãi suất âm vào tháng 3/2024, BOJ chủ yếu điều chỉnh lãi suất với khoảng cách khoảng 6 tháng. Việc rút ngắn khoảng cách giữa các lần tăng lãi suất lần này cho thấy sức ép từ lạm phát đang trở thành yếu tố ngày càng được quan tâm trong quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ.

Một trong những nguyên nhân khiến BOJ lo ngại là chi phí nhập khẩu tăng do đồng yen suy yếu. Đồng USD gần đây có thời điểm vượt 160 yen, dù các biện pháp can thiệp của giới chức Nhật Bản đã hỗ trợ đồng yen phục hồi phần nào. Cùng với đó, giá dầu thô tăng do những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông cũng làm gia tăng chi phí năng lượng và sức ép lên giá cả tại Nhật Bản.

Việc lãi suất tăng có thể làm chi phí vay vốn của doanh nghiệp và hộ gia đình cao hơn, qua đó gây sức ép lên đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Đây là một trong những thách thức mà BOJ phải cân nhắc khi vừa tìm cách kiểm soát lạm phát, vừa tránh gây tác động quá lớn đến hoạt động kinh tế.

Sau quyết định ngày 18/9, BOJ dự kiến còn hai cuộc họp chính sách trong năm nay, vào tháng 10 và tháng 12. Thị trường sẽ theo dõi các tín hiệu từ ngân hàng trung ương để đánh giá khả năng tiếp tục tăng lãi suất cũng như tốc độ điều chỉnh trong thời gian tới.

Bích Hồng