Lầu Năm Góc cân nhắc rút 25.000 binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu

Lầu Năm Góc đang xem xét phương án rút khoảng 25.000 binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu trong khuôn khổ cuộc rà soát quy mô lực lượng của Washington tại khu vực, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy các nước châu Âu đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng.

Theo đó, phương án được xem xét có thể khiến quân số Mỹ tại châu Âu giảm đáng kể so với mức khoảng 80.000 binh sĩ hiện nay. Một số nguồn tin cho biết quy mô cắt giảm có thể lớn hơn 25.000 quân, song chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra.

Được biết, phương án rút khoảng 25.000 binh sĩ nằm trong số các lựa chọn đang được Lầu Năm Góc xem xét. Cuộc rà soát bắt đầu từ tháng 6 và dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay. Các phương án có thể bao gồm điều chỉnh lực lượng lục quân, không quân và hải quân, đồng thời tái bố trí một số đơn vị tới khu vực sườn phía Đông NATO.

Đức, Italy và Tây Ban Nha, nơi Mỹ duy trì một số lực lượng lớn tại châu Âu, có thể nằm trong số các quốc gia chịu tác động nếu kế hoạch được triển khai. Theo kế hoạch rà soát, Tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, dự kiến trình đánh giá ban đầu lên Bộ trưởng Hegseth. Khuyến nghị cuối cùng có thể được đưa ra vào tháng 11 trước khi bất kỳ phương án nào được trình Tổng thống Donald Trump xem xét.

Cuộc rà soát cũng làm dấy lên tranh luận về vai trò của Bộ Ngoại giao Mỹ. Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã đề nghị Ngoại trưởng Marco Rubio bảo đảm các nhà ngoại giao Mỹ, trong đó có đại sứ tại những nước có khả năng bị ảnh hưởng, được tham gia đầy đủ vào quá trình này. Bà cho rằng các đại sứ và trưởng cơ quan đại diện Mỹ tại một số nước đã không được tham vấn. Tuy nhiên, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ bác thông tin trên, khẳng định các quan chức của bộ, bao gồm các đại sứ, vẫn thường xuyên liên hệ với đồng nghiệp tại Bộ Quốc phòng trong quá trình rà soát thế bố trí lực lượng.

Chính quyền Tổng thống Trump lâu nay yêu cầu các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm bảo đảm an ninh của khu vực. Được biết cuộc rà soát hiện nay là một trong những yếu tố quan trọng tạo ra sự không chắc chắn về quy mô hiện diện quân sự lâu dài của Mỹ tại châu Âu.

Thu Uyên