Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Keir Starmer gửi thông điệp đanh thép tới người kế nhiệm

Trước những ý kiến cho rằng nhà lãnh đạo tiếp theo của nước Anh nên dồn toàn lực vào các vấn đề nội bộ, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Keir Starmer khẳng định ngoại giao và đối nội là hai yếu tố không thể tách rời trong một thế giới đầy biến động.

Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Keir Starmer. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền với BBC, Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Keir Starmer đã thẳng thắn bác bỏ quan điểm cho rằng nhà lãnh đạo mới phải tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước, đồng thời khẳng định, chính sách đối ngoại và đối nội không thể tách rời trong bối cảnh các vấn đề quốc tế diễn biến phức tạp.

Ông nhấn mạnh: "Mọi người thường tranh luận về sự cân bằng giữa các vấn đề quốc tế và trong nước. Nhưng thực chất, hai yếu tố này là một". Khi được hỏi, liệu Thủ tướng kế nhiệm có thể dành ít thời gian hơn cho công tác đối ngoại hay không, ông Starmer trả lời: “Không, tôi không nghĩ điều đó khả thi”.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh ông Starmer phải đối mặt với không ít chỉ trích từ phe đối lập vì dành quá nhiều thời gian cho chính sách đối ngoại. Trong khi đó, nghị sĩ Andy Burnham, người được đánh giá là ứng cử viên sáng giá thay thế ông, cam kết sẽ ưu tiên các vấn đề trong nước như nâng cao mức sống, phát triển nhà ở, đầu tư hạ tầng và tăng quyền tự chủ cho các địa phương.

Ngày 4/7, trong một video mang tên “With Keir” (Cùng với Keir) được đăng tải trên mạng xã hội X, ông Starmer đã mạnh mẽ bảo vệ di sản đối ngoại của mình. Ông tự hào khẳng định Anh đã khôi phục lại vị thế vững chắc trên trường quốc tế thông qua việc dẫn dắt các hoạt động hỗ trợ Ukraine và tham gia tích cực vào các liên minh toàn cầu.

Thủ tướng Keir Starmer bảo vệ những thành tựu đối ngoại trong hai năm cầm quyền. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh những dấu ấn ngoại giao, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Keir Starmer cũng điểm lại các thành tựu nội bộ cốt lõi mà chính phủ của ông đã đạt được trong hai năm qua, bao gồm việc ổn định nền kinh tế, giảm tỷ lệ người nghèo và cải thiện toàn diện hệ thống y tế quốc gia (NHS).

Việc ông Keir Starmer rời nhiệm sở cũng mở đầu cuộc đua tìm người kế nhiệm trong bối cảnh Anh đối mặt nhiều thách thức về kinh tế, đối nội và đối ngoại. Người đứng đầu Chính phủ tiếp theo sẽ trở thành Thủ tướng thứ bảy của nước này trong vòng 10 năm.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, DRM News.