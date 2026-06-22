Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 22/6 thông báo từ chức, mở đường cho quá trình lựa chọn lãnh đạo mới của đảng cầm quyền trước khi Quốc hội Anh nhóm họp trở lại vào tháng 9 tới.

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu bên ngoài số 10 phố Downing vào sáng ngày 22 tháng 6 năm 2026, tại London. Ảnh: AFP

Phát biểu bên ngoài Phủ Thủ tướng tại số 10 phố Downing ở London, ông Starmer cho biết đã chấp nhận nguyện vọng của các nghị sĩ trong đảng về việc thay đổi ban lãnh đạo. Theo kế hoạch được công bố, quá trình đề cử ứng viên thay thế sẽ bắt đầu từ ngày 9/7.

Ông Starmer khẳng định quyết định từ chức được đưa ra sau khi đánh giá quan điểm của các thành viên trong đảng về khả năng dẫn dắt lực lượng này bước vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Nhà lãnh đạo Anh cho biết ông tôn trọng kết quả thảo luận nội bộ và sẽ tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao diễn ra thuận lợi.

Sự ra đi của ông Starmer đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trên chính trường Anh. Chưa đầy hai năm trước, ông đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử với cam kết khôi phục sự ổn định cho nền chính trị Anh sau nhiều năm biến động.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, chính phủ của ông phải đối mặt với nhiều sức ép liên quan đến các vấn đề kinh tế, chi phí sinh hoạt, cải cách dịch vụ công và những tranh luận trong nội bộ đảng cầm quyền. Những khó khăn này đã làm gia tăng các lời kêu gọi thay đổi lãnh đạo.

Ông Andy Burnham hiện được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo mới của đảng. Ảnh: BBC

Theo truyền thông Anh, ông Andy Burnham hiện được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo mới của đảng. Tuy nhiên, danh sách chính thức các ứng viên sẽ chỉ được xác định sau khi quá trình đề cử bắt đầu vào tháng tới.

Nếu kế hoạch chuyển giao được thực hiện đúng tiến độ, nước Anh sẽ có thủ tướng thứ bảy trong vòng một thập niên. Điều này phản ánh mức độ biến động đáng kể của đời sống chính trị Anh trong những năm gần đây, khi nhiều nhà lãnh đạo liên tiếp rời nhiệm sở trước khi hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ.

Giới quan sát nhận định việc lựa chọn người kế nhiệm sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng chính sách của chính phủ Anh trong giai đoạn tới, đồng thời ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đảng cầm quyền cho các cuộc bầu cử tiếp theo.

Lê Hà.