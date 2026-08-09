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Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine ngừng tấn công tàu thuyền ở Biển Đen

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8/8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã kêu gọi Nga và Ukraine thiết lập cơ chế tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đen, trong bối cảnh giao tranh trên vùng biển này ngày càng lan rộng và ảnh hưởng đến các tàu thương mại nước ngoài.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine ngừng tấn công tàu thuyền ở Biển Đen

Ngày 8/8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã kêu gọi Nga và Ukraine thiết lập cơ chế tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đen, trong bối cảnh giao tranh trên vùng biển này ngày càng lan rộng và ảnh hưởng đến các tàu thương mại nước ngoài.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine ngừng tấn công tàu thuyền ở Biển Đen

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: AP.

Ngoại trưởng Hakan Fidan cho rằng, tình hình tại Biển Đen đang diễn biến đáng lo ngại khi các cuộc tấn công không còn giới hạn ở cảng và tàu chiến mà đã lan sang các tàu thương mại.

Ông Fidan cho biết:“Chúng ta cần tạo ra một cơ chế cho phép tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công”, đồng thời cho biết Ukraine đã đưa ra một đề xuất tương tự và Ankara đã chuyển đề xuất này tới phía Nga, đang chờ phản hồi.

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, xung đột Nga-Ukraine hiện đã “lan rộng khắp Biển Đen”, làm gia tăng nguy cơ đối với hoạt động vận tải hàng hải trong khu vực.

Trong những tuần gần đây, Nga và Ukraine liên tục tiến hành các cuộc tấn công trên Biển Đen, ảnh hưởng trực tiếp đến các tàu mang cờ nước ngoài, trong đó có tàu thuộc sở hữu hoặc khai thác bởi các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện các bên từng nỗ lực thiết lập lệnh ngừng bắn tại Biển Đen nhưng chưa đạt kết quả.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine ngừng tấn công tàu thuyền ở Biển Đen

Nga và Ukraine liên tục tiến hành các cuộc tấn công trên Biển Đen. Ảnh: Reuters.

Trong diễn biến khác, cùng ngày tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông “hài lòng” với kết quả của chiến dịch 40 ngày gây sức ép nhằm buộc Nga phải chấm dứt xung đột, tiếp theo Kyiv sẽ tiếp tục tập trung vào các cơ sở hậu cần của Nga , trong đó có các hoạt động nhằm làm gián đoạn hoạt động của những tàu chở dầu được cho là vận chuyển hàng hóa tới Crimea.

Được biết,Thổ Nhĩ Kỳ thành viên NATO, thời gian qua duy trì vai trò trung gian trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán Nga-Ukraine. Ankara đồng thời duy trì quan hệ kinh tế, chính trị với Moskva và cung cấp vũ khí cho Kyiv.

Theo các tài liệu Quốc hội Mỹ công bố ngày 8/8, Ukraine đã mua từ Thổ Nhĩ Kỳ một gói thiết bị quốc phòng do Mỹ sản xuất, trong đó có 70 hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS. Việc chuyển giao dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 8.

Thu Uyên

Nguồn: Kyiv Independent, Anadolu

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